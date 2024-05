Monster Hunter Wilds : une première bande-annonce de gameplay totalement folle et sublime

Si actuellement les fans de chasse aux monstres de Capcom attendent l'arrivée de Monster Hunter Stories sur PS4, Switch et PC (Steam), ainsi que le portage de sa suite Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin sur la console de Sony, nous savons depuis décembre dernier ce que l'éditeur japonais prépare pour la suite : Monster Hunter Wilds. Annoncé comme encore plus ambitieux que World, il n'est pas prévu avant 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC, mais cela ne l'a pas empêché de faire une apparition cette nuit durant le State of Play avec sa toute première bande-annonce de gameplay visuellement dingue.

Si vous avez été ébahis par ce nouvel aperçu, attendez de lire les nombreux détails ci-dessous partagés sur le PlayStation Blog !

Un sentiment d’immersion époustouflant

Dans chaque lieu, chaque monstre ou personnage agit de par ses propres réflexions et motivations, et en se combinant de manière dynamique, tout ceci donne vie à un écosystème Monster Hunter en perpétuelle évolution.

Lorsque vous tomberez sur un monstre énorme au cours de vos explorations, vous pourrez commencer cette quête de manière fluide, sans briser votre immersion. Votre chasseur ou chasseuse pourra également engager des conversations avec des dialogues entièrement doublés, ce qui intensifiera votre relation avec les personnages que vous rencontrerez.

Un environnement évolutif

Dans Monster Hunter Wilds, le cadre est dense, riche et en trois dimensions. Commençons par les Plaines venteuses présentées dans la bande-annonce et qui sont une vaste contrée qui ne demande qu’à être explorée. Alors qu’ils appréhenderont ce nouvel endroit, les chasseurs et les chasseuses découvriront des environnements impitoyables, contrastés par des paysages majestueux où la vie foisonne et que les conditions météorologiques extrêmes peuvent transformer de manière inattendue.

Les Plaines venteuses

C’est une vaste plaine de sable et la première région que l’équipe d’investigation explorera après avoir posé le pied sur les Terres interdites. Cet endroit comprend une variété de zones uniques constituées de déserts de sable, de prairies ondoyantes et de formations rocheuses acérées.

Ce n’est que l’une des régions que vous découvrirez, et nous pouvons vous assurer qu’un monde entier rempli d’innombrables surprises et de découvertes vous attend.

Dans Monster Hunter Wilds, les environnements peuvent être modifiés drastiquement. Les monstres et les organismes évolueront et s’adapteront aux changements environnementaux, vous offrant ainsi un univers qui paraît plus vivant que nature.

Un écosystème crédible de monstres

Les différents monstres agissent de manière indépendante pour survivre dans ces contrées inhospitalières. Dans Monster Hunter Wilds, les chasseurs et les chasseuses pourront se plonger dans un écosystème trépidant de monstres qui évoluent dans la nature, ce qui comprend de grands groupes qui se déplacent en troupeau ou en meute et qui interagissent les uns avec les autres.

Doshaguma - Bête à crocs

Un monstre à l’apparence robuste et puissante. Le Doshaguma est très territorial, son habitat est vaste et il peut être extrêmement agressif. On aperçoit parfois de grandes concentrations de ces monstres.

Chatacabra - Amphibien

Cette espèce amphibie se sert de sa salive adhésive pour coller des minerais ou d’autres substances sur ses pattes avant afin de se renforcer.

Ceratonoth - Herbivore

Le Ceratonoth mâle protège les femelles à proximité des éclairs en absorbant la foudre grâce à ses pics dorsaux surdéveloppés et en la libérant dans le sol. Cette espèce se rassemble en grands troupeaux avec le Ceratonoth mâle en son centre.

Dalthydon - Herbivore

Cette wyverne herbivore change d’habitat en fonction de la saison. Lorsqu’elle sent le danger, elle prend parfois une posture défensive et contre-attaque avec sa tête à l’ossature bien développée.

Seikret, une monture indispensable pour traverser les vastes étendues

Veuillez accueillir votre nouvelle monture de confiance : le Seikret ! Ce monstre est certes petit, mais très agile, et sert de monture aux chasseurs et aux autres membres de la Commission de recherche. Grâce à leur puissant sens de l’odorat, il peut vous mener automatiquement vers des destinations que vous lui indiquez sur votre carte.

Vous pourrez utiliser certains objets et même votre fronde lors de vos déplacements, ce qui vous permettra de régénérer votre santé, d’affûter vos armes ou même de récupérer des matériaux tout en restant en sécurité sur votre Seikret.

En plus de servir de monture, le Seikret permet aux chasseurs et aux chasseuses de transporter et d’équiper une arme secondaire sans devoir retourner à leur base ! Utilisez cette toute nouvelle capacité pour vous adapter rapidement aux chasses imprévisibles de Monster Hunter Wilds

Les séances de chasse ultimes

Les 14 types d’armes emblématiques font leur grand retour dans Monster Hunter Wilds. Choisissez entre la grande épée, l’épée longue, l’épée et bouclier, les lames doubles, le marteau, la corne de chasse, la lance, la lancecanon, la morpho-hache, la volto-hache, l’insectoglaive, le fusarbalète léger, le fusarbalète lourd et l’arc.

Les vétérans de la saga devraient retrouver facilement leurs marques, mais nous avons ajouté de nouvelles actions pour chaque type d’arme qui devraient pimenter un peu vos chasses. Nous vous avons partagé un aperçu de certaines fonctionnalités de la grande épée et du fusarbalète lourd, et nous continuerons à vous présenter plus d’informations à l’avenir !

Pour l’instant, attardons-nous sur quelques-unes des nouveautés au niveau des compétences et des systèmes que vous pourrez découvrir dans Monster Hunter Wilds.

Le mode Concentration

En mode Concentration, les chasseurs et les chasseuses pourront contrôler plus précisément leur parade, leur visée et leur attaque, afin de cibler les points faibles d’un monstre pour lui infliger de lourds dégâts. Le mode Concentration vous permet d’ajuster plus facilement votre distance au monstre et de viser avec vos attaques, ce qui rendra la chasse emblématique de Monster Hunter accessible à un plus large panel de joueurs et de joueuses.

Certaines armes disposeront également de fonctionnalités utilisables uniquement dans ce mode.

La grappe-fronde

Nous avons ajouté une nouvelle version de la fronde à l’équipement standard de chasse dans Monster Hunter Wilds. Elle vous servira à récupérer des objets à distance, même lorsque vous êtes à dos de Seikret.

Vous pourrez également activer certaines actions contextuelles à distance avec la fronde.

Nous avons hâte de vous faire découvrir tous ces systèmes qui se mêlent pour former une expérience de chasse perfectionnée qui conserve l’essence même de la saga tout en vous offrant de nouvelles manières de chasser.

Prenez part à une histoire intense dans la peau d’un chasseur nommé à la Commission de recherche des Terres interdites

Notre histoire se déroule dans les Terres interdites, une vaste région que la Guilde n’a pas encore explorée. Quelles découvertes vous attendent dans cette contrée inconnue, quels monstres et personnages allez-vous rencontrer ?

Laissez-nous vous présenter quelques-uns des personnages principaux que vous croiserez au fil de l’histoire.

Le chasseur

Notre protagoniste que le joueur ou la joueuse contrôle. Un chasseur qui a été nommé à la Commission de recherche des Terres interdites par la Guilde. Comme avec les précédents jeux Monster Hunter, vous pourrez créer votre propre chasseur qui disposera de dialogues intégralement doublés, une première dans l’histoire de la saga.

Palico

Un Felyne qui aide le protagoniste en tant que Palico. Le Palico parle la même langue que les humains et vous apportera une aide précieuse au cours de vos aventures.

Alma

La Guilde a désigné Alma comme gestionnaire pour relayer les demandes et les autorisations de chasses aux monstres, et pour assurer la gestion des quêtes des chasseurs. Alma vous rejoindra sur le terrain et au cours de votre aventure, vous fournissant de précieuses informations et vous aidant à gérer vos quêtes et vos ressources.

Gemma

Si vous avez besoin de forger quelque chose, Gemma est là pour vous. En tant que forgeronne de la Commission de recherche, Gemma sera en charge de fabriquer vos armes et armures.

Nata

Nata est l’enfant intriguant qui accompagne l’équipe d’investigation et qui jouera un rôle clé dans l’histoire du jeu.

Conclusion

Nous espérons que vous avez apprécié la nouvelle bande-annonce et tous les détails que nous avons pu partager aujourd’hui sur Monster Hunter Wilds. Notre équipe travaille d’arrache-pied pour construire une expérience de chasse immersive avec une histoire palpitante, nous vous partagerons bientôt d’autres informations.