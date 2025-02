Monster Hunter Wilds : une abondance de créatures dans une ultime bande-annonce et un premier ajout post-lancement dévoilé

Vous reprendrez bien encore un peu de Monster Hunter Wilds ? Non content d'avoir eu droit à son propre showcase la semaine dernière, donnant lieu à une sixième bande-annonce et plein de détails inédits, le jeu de chasse de Capcom a ouvert le State of Play diffusé cette nuit. Mais que restait-il encore à nous montrer sans spoiler l'intégralité du jeu ? Eh bien, c'est tout simplement la bande-annonce de lancement du projet à laquelle nous avons eu droit dans un premier temps, du moins une version écourtée, puisque la normale est à visionner ci-dessous et dure plus de trois minutes en retirant le passage sur les éditions et autres éléments commerciaux. Si elle n'apporte pas grand-chose de plus compte tenu de sa longueur, elle introduit tout de même deux créatures supplémentaires, à savoir le Jin Dahaad vivant dans les Falaises de Glace et un Rathalos ne ressemblant pas à ceux de son espèce auxquels nous avons déjà pu avoir affaire.

Mais ce n'est pas tout, car Ryozo Tsujimoto a également introduit les premiers détails de la roadmap d'ajouts post-lancement, qui débutera au printemps avec le retour du Mizutsune, magnifique léviathan aux teintes roses qui attaque à l'aide de bulles. Des quêtes évènements seront au préalable diffusées dès la sortie et d'autres mises à jour sont prévues. Une autre créature additionnelle arrivera ensuite durant l'été. Visiblement, Capcom misera sur la qualité plutôt que la quantité par rapport aux précédents jeux de ces dernières années.

Vous pouvez retrouver de nombreux visuels en page suivante. Et si ce n'est pas déjà fait, Monster Hunter Wilds peut être précommandé dès 62,99 € chez Gamesplanet ou à 59,99 € via Amazon, Cdiscount ou à la Fnac sur consoles.

