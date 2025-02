Monster Hunter Wilds : sixième bande-annonce glaciale, chasse à l'Arkveld pour la 2e bêta ouverte et bien d'autres nouveautés introduites

Cette nuit a été diffusée une double présentation Capcom Spotlight + Monster Hunter Wilds Showcase et c'est sans surprise du côté de ce dernier que se trouvaient les informations les plus croustillantes, rien d'étonnant à quelques semaines du lancement. Ryozo Tsujimoto n'a d'ailleurs pas perdu de temps et a directement introduit la sixième bande-annonce principale de Monster Hunter Wilds, qui est une fois de plus riche en nouveautés. Après le feu dans la précédente, c'est un biome enneigé et gelé baptisé Falaises de glace qui a été dévoilé, ainsi que l'un de ses occupants inédits, le léviathan Hirabami, qui se sert de sa queue hérissée de piques pour frapper et d'une membrane semblable à des voiles afin de flotter dans les airs en la gonflant. La Nerscylla, une espèce de temnoceran qui a de quoi faire peur aux phobiques des arachnides, et le Gore Magala feront également leur retour, ce dernier attaquant un personnage appelé Fabius en fin de vidéo. Nous pouvons aussi y voir un Wudwud nommé Rove, faisant ici office de guide. Précision qui fait plaisir, toutes les créatures du jeu n'ont pas encore été dévoilées.

Concernant la deuxième bêta ouverte annoncée début janvier et qui débutera ce week-end, outre tout ce qui a déjà été dit à son sujet, une sacrée surprise est venue s'y rajouter, la possibilité d'y combattre l'Arkveld, le monstre phare de cet épisode qui figure sur la jaquette. Il s'agira d'une quête avancée faite pour mettre les joueurs au défi. Mais ce n'est pas tout. L'aire d'entraînement du camp sera disponible, de même que des lobbys privés n'apparaissant pas dans les recherches afin de jouer avec des amis et un mode solo en ligne. Il faut avouer que ces deux termes associés ont de quoi questionner. Le but est évidemment de jouer seul sans que d'autres joueurs n'apparaissent au camp, avec comme subtilité de pouvoir utiliser à tout moment une fusée de détresse pour passer temporairement en multijoueur et ainsi recevoir de l'aide.

Ensuite, c'est la partie cosmétique du jeu qui a été détaillée. Des armures spéciales feront office de système de transmogrification afin de ne pas impacter les statistiques des chasseurs et de leur Palico tout en ayant du style. Le Seikret pourra également être personnalisé de bien des manières, tout comme le camp provisoire et ses alentours, avec la possibilité de modifier la musique de fond dans la zone pour se sentir à l'aise n'importe où. La carte de guilde a elle été remplacée par un profil de chasseur bien plus complet et tout aussi customisable, qui mettra notamment à profit le mode Photo. Dans le mode solo en ligne, ce dernier mettra le jeu en pause afin de réaliser de superbes clichés.

Comme ses prédécesseurs, Monster Hunter Wilds aura droit à un suivi post-lancement avec des mises à jour et l'ajout de quêtes évènements limitées dans le temps, de quoi inciter à se le procurer au prix fort dès la sortie. Et Capcom ne va bien sûr pas se priver de commercialiser des DLC, mais aussi d'offrir des émotes et coupons de personnalisation de personnage après la sortie. Ceux de l'édition Deluxe Premium ont ainsi été introduits, tout comme les bonus de précommande. Vous pouvez retrouver de nombreux visuels en pages suivantes.

Notez que si vous possédez une PS5 Pro, le PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) et les améliorations du ray-tracing permises par la console seront pris en charge.

Monster Hunter Wilds est attendu le 28 février sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam). Sur cette dernière plateforme, un outil de benchmark est disponible, vous pouvez donc savoir si votre configuration permettra de le faire tourner sans encombre. Si vous comptez le précommander, il est vendu dès 62,99 € chez Gamesplanet ou à 59,99 € via Amazon, Cdiscount ou à la Fnac sur consoles.