Monster Hunter Wilds : la chasse à l'Arkveld datée dans une époustouflante bande-annonce, ses onéreuses éditions détaillées

Avec une forte présence sur le stand PlayStation au Tokyo Game Show 2024 en plus de celui de Capcom, il ne faisait presque aucun doute que Monster Hunter Wilds ferait un détour lors du State of Play. Depuis le mois de mai, le prochain jeu principal de la licence enchaîne les bandes-annonces qui nous mettent l'eau à la bouche, avec à chaque fois le plein de détails sur ses mécaniques et son univers. Après les Plaines venteuses où vivent les Balaharas, nous avions ainsi découvert en août la Forêt écarlate servant de territoire à la Lala Barina, aussi belle que dangereuse, ainsi que le Rey Dau, l'un des prédateurs ultimes. Les développeurs sont encore loin de nous avoir tout montré, en témoigne ce quatrième trailer qui place la barre toujours plus haut et dévoile enfin la date de sortie !

Monster Hunter Wilds sera donc disponible dès le vendredi 28 février 2025 sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam). Sur la jaquette, nous retrouverons Olivia, déjà introduite cet été et servant de personnage de soutien, aux côtés de l'avatar masculin de chasseur utilisé par Capcom pour la promotion, qui chevauche son Seikret, tous deux faisant face à la star de cet épisode, l'Arkveld.

Vous trouverez ci-dessous quelques détails présentés sur le PlayStation Blog et via le communiqué de presse de l'éditeur, ainsi que de nombreux visuels en page suivante.

L'Arkveld

Un monstre mystérieux provenant d'une espèce éteinte depuis bien longtemps. Il a des ailes à la forme unique, qui ressemblent à des chaînes.

Prologue

Il y a quelques années, un garçon nommé Nata a été sauvé à la frontière des Terres interdites, un lieu que la Guilde des chasseurs n'avait encore jamais exploré. Elle rassembla ses ressources et forma la Commission de recherche des Terres interdites pour enquêter sur le mystérieux « Spectre blanc » qui a attaqué le village de Nata.

Afin d'explorer efficacement les Terres interdites et utilisant les mots cryptiques de Nata en tant qu'indices, la Commission de recherche envoie plusieurs unités dans la région pour enquêter sur ce mystérieux monstre à l'origine de l'attaque et secourir le peuple en danger de Nata. Les guildes sont constituées de plusieurs unités, chacune d'entre elles comporte trois personnes et un animal : un chasseur, un assistant, un forgeron et un Palico.

L'unité Avis est composée d'Alma, de Gemma, du chasseur incarné par le joueur et de son Palico, tandis que l'unité Astrum comprend la chasseuse chevronnée Olivia, qui peut rejoindre les joueurs en tant que chasseur de soutien, son Palico Athos, le biologiste Erik et l'ingénieur Werner.

Un monde vivant, constamment en évolution

Dévoilée précédemment lors de notre dernière bande-annonce, la Forêt écarlate est une nouvelle région avec un écosystème de monstres hauts en couleur, une végétation luxuriante et d'abondantes rivières rouges. Tout comme les Plaines venteuses, la Forêt écarlate possède également ses propres changements environnementaux uniques.

Pendant la période d'aridité, la Forêt écarlate se caractérise par les rivières rougeâtres qui lui ont donné son nom et qui coulent à travers une végétation dense. Les périodes d'Intempéries provoquent des pluies diluviennes chaotiques qui réduisent considérablement la visibilité et entraînent une montée des eaux et des courants déchaînés. Une fois la tempête passée, l'Abondance donne naissance à un écosystème coloré grouillant de monstres, de plantes et de ruisseaux ensoleillés qui reflètent le bleu vibrant du ciel clair. Ces eaux claires permettent aux chasseurs de s'adonner à un passe-temps relaxant tel que la pêche, ou d'explorer les eaux et les décombres de la région en se balançant sur les scaragrappins ou sur le dos de leur fidèle monture Seikret. Au cours de leur exploration, les chasseurs peuvent même rencontrer la tribu locale de Lyniens, connue sous le nom de Wudwuds, qui a réussi à adapter sa vie et sa cachette à l'environnement en constante évolution.

De nouveaux prédateurs apparaissent

Tout comme les changements météorologiques annoncent l'apparition de nouvelles plantes et de nouveaux animaux, de nouveaux monstres émergent également dans la tempête.