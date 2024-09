Tokyo Game Show 2024 : Sony Interactive Entertainment y emmènera sa PS5 Pro et de nombreux jeux

Le mois dernier, Sony Interactive Entertainment avait annoncé deux jeux sur son stand pour le Tokyo Game Show 2024, à savoir le récemment sorti ASTRO BOT et le futur Monster Hunter Wilds de Capcom qui aura droit à de nombreuses stations de jeu. Une présentation de Death Stranding 2: On The Beach avait aussi été datée avec des membres du casting japonais, logique pour un tel évènement local. À quelques jours de l'ouverture du salon, la firme fait désormais le point sur l'ensemble des productions qu'il sera possible de tâter sur place via le PlayStation Blog japonais.

Sans surprise, presque toutes sont des jeux d'éditeurs tiers, non exclusifs pour la plupart, certains se retrouvant du côté de Konami, SEGA / Atlus, Bandai Namco, etc. Le véritable intérêt résidera sans doute dans la présence de deux PS5 Pro, sans doute l'un des seuls moyens pour beaucoup de visiteurs de l'approcher compte tenu de son tarif astronomique dans le pays... Quelques goodies seront également disponibles sur place.

Quelques présentations sur scène sont également prévues, qu'il sera possible de suivre sur YouTube. Les horaires indiqués ci-dessous sont mis à l'heure française.

Jeudi 26 septembre 6h00 à 6h40 - ASTRO BOT PLAY! (Sony Interactive Entertainment)

(Sony Interactive Entertainment) 8h00 à 8h40 - Let's Play Indie Games with Shuhei Yoshida! (Sony Interactive Entertainment)

Samedi 28 septembre 3h30 à 4h10 - Silent Hill 2 (Konami)

(Konami) 7h30 à 8h10 - DRAGON BALL: Sparking! ZERO (Bandai Namco)

(Bandai Namco) 9h00 à 9h40 - Metaphor: ReFantazio (Atlus)

Dimanche 29 septembre 3h30 à 4h30 - PlayStation Presents Death Stranding 2: On the Beach Special Stage (Sony Interactive Entertainment)

(Sony Interactive Entertainment) 5h00 à 5h40 - Monster Hunter Wilds (Capcom)

(Capcom) 8h00 à 8h40 - Dynasty Warriors: Origins (Koei Tecmo)

Pour rappel, le TGS 2024 ouvrira ses portes au Makuhari Messe de Chiba du 26 au 29 septembre.

