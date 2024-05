Dynasty Warriors: Origins, Koei Tecmo lève le voile sur un nouveau musou chaotique au concept inédit

À une époque, Koei Tecmo avec Omega Force enchaînait les sorties de Dynasty Warriors à un rythme effréné. Sauf que bien d'autres licences se sont également déclinées sous ce format musou si addictif par l'intermédiaire du studio, à l'instar de One Piece: Pirate Warriors 4, même chez Nintendo avec le dernier en date Fire Emblem Warriors: Three Hopes par exemple. Dynasty Warriors 9 n'avait pas séduit les joueurs en 2018 avec son monde ouvert et sa déclinaison Empires en 2021-22 n'a pas convaincu plus que ça. Il était toutefois évident qu'un nouvel épisode n'était qu'une question de temps et il est enfin venu cette nuit durant le State of Play, mais n'arborera pas de numérotation.

C'est donc un certain Dynasty Warriors: Origins qui a été dévoilé, dont la sortie est prévue en 2025 sur PS5, mais également sur Xbox Series X|S et PC. L'action en 1 vs 1000 face à des hordes d'ennemis sera encore plus démesurée dans ce nouvel épisode, la taille des champs de bataille ayant été revue à la hausse, de même que l'échelle des armées que nous combattrons. Il faudra plus que jamais nous coordonner avec nos alliés et déployer des tactiques en temps réel pour vaincre. De plus, et pour la toute première fois, l'histoire des Trois Royaumes sera contée à travers un héros sans nom que nous incarnerons, tout en revivant des évènements historiques de l'histoire de Chine.

« Depuis près de 30 ans, la franchise DYNASTY WARRIORS s'est construite en offrant non seulement un réalisme saisissant sur le champ de bataille, mais aussi une action exaltante de 1 contre 1 000, » a déclaré Tomohiko Sho, producteur de DYNASTY WARRIORS: ORIGINS et chef d'Omega Force chez KOEI TECMO GAMES. « Avec DYNASTY WARRIORS: ORIGINS, nous revenons à ces racines et offrons une action ininterrompue non seulement à nos fans les plus fidèles, mais aussi à tous les amateurs de jeux du monde entier, en proposant les combats les plus palpitants que nous ayons jamais créés. »

