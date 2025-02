Dynasty Warriors: Origins, un premier gros chiffre de ventes dont Koei Tecmo se félicite

L'actualité entourant les productions de Koei Tecmo a été chargée cette semaine avec le lancement de WARRIORS: Abyss à la suite du State of Play, l'annonce via Bandai Namco de l'arrivée de One Piece: Pirate Warriors 4 sur la génération actuelle de consoles et la sortie d'une belle mise à jour pour NINJA GAIDEN 2 Black. Ce n'est pas terminé, car une double bonne nouvelle nous est communiquée ce vendredi, qui concerne cette fois Dynasty Warriors: Origins.

Après un passage à vide avec le mal aimé Dynasty Warriors 9 et sa déclinaison Empires qui n'a rien arrangé, Dynasty Warriors: Origins a lui effectué un bon démarrage du côté de Steam, mais pas seulement, puisque nous apprenons donc qu'il s'est écoulé à plus d'un million d'exemplaires à travers le monde depuis le 17 janvier dernier sur PS5, Xbox Series X|S et PC, aussi bien en physique que dématérialisé. Son potentiel est d'ailleurs encore plus élevé, car ce sont plus de deux millions de joueurs qui ont téléchargé la démo.

S'il vous intéresse, Dynasty Warriors: Origins est actuellement vendu 64,99 € sur PS5 et 54,99 € sur Xbox Series X|S chez Cdiscount.

Lire aussi : TEST Dynasty Warriors: Origins, le retour en force d’une saga légendaire