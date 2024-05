Infinity Nikki : une fantastique bande-annonce de gameplay dans un monde ouvert au style enchanteur

Cette nuit, à l'occasion du State of Play, l'éditeur Infold Games basé à Singapour a doublement fait parler de lui, d'un côté avec Ballad of Antara et de l'autre avec Infinity Nikki qui nous intéresse à présent. Ce projet enchanteur développé par le studio chinois Papergames est le dernier d'une licence débutée en 2012 avec le jeu d'habillage pour mobiles Nikki UP2U: A Dressing Story, qui a connu l'année suivante une déclinaison standalone sous-titrée World Traveller. S'en est suivi en 2015 Love Nikki-Dress UP Queen incluant une dimension RPG en plus, dont le nom varie grandement selon les pays et qui a eu droit à divers produits dérivés dont des mangas au Japon. Sa suite Shining Nikki a ensuite vu le jour en 2019, toujours sur les appareils sous Android et iOS. Enfin, en 2022, un film d'animation intitulé Nikki and the God of Dreams a été dévoilé avec la bande-annonce suivante, particulièrement touchante.

C'est à la même période qu'Infinity Nikki a lui aussi été révélé, décrit comme un jeu d'aventure vestimentaire en monde ouvert et cross-platform. Oui, c'est un concept étonnant il faut bien l'avouer. Son producteur exécutif est d'ailleurs bien connu, puisqu'il s'agit de Kentaro Tominaga, qui travaillait chez Nintendo sur la licence Zelda, a été game designer sur Breath of the Wild et directeur de son Expansion Pass en 2017. Il avait été annoncé aussi bien sur PlayStation (alors sans plus de précision) que PC et appareils sous Android et iOS. C'est toujours le cas, avec une sortie qui se fera donc uniquement sur PS5 côté console.

La bande-annonce du moment mêle donc cinématiques et séquences de gameplay sur cette dernière, où s'enchaînent les phases d'exploration, de plateforme et d'affrontements pour Nikki et son compagnon Momo dans ce vaste monde fantastique. Elle se conclut avec un teasing de son scénario, en plus de vaguement caler sa bêta PS5 pour le troisième trimestre de cette année, soit entre début juillet et fin septembre.

Voici la description du jeu qui est donnée depuis le PlayStation Store :

Infinity Nikki est le cinquième opus de la célèbre série Nikki développée par Infold Games. Grâce au moteur UE5, ce jeu de mode et d'aventure multiplateforme vient ajouter des éléments d'exploration en monde ouvert à la mécanique d'habillage qui fait le cœur de la série. Vous découvrirez aussi des phases de plateformes, des énigmes à résoudre et bien d'autres éléments qui façonneront une expérience de jeu riche et unique. Dans ce jeu, Nikki et Momo plongent au cœur d'une aventure à la découverte des magnifiques nations de Mirabilis, chacune dotée de sa culture et son environnement propres. Vous rencontrerez une myriade de personnages et créatures au Chic sans pareil tout en collectionnant des tenues renversantes dans tous les styles imaginables. Certaines de ces tenues sont même dotées de capacités magiques qui vous aideront grandement dans votre exploration. Des aventures au top du Chic, un divertissement infini En faisant appel au pouvoir du Chic dissimulé dans ses tenues, Nikki dispose d'outils qui l'aideront à surmonter des épreuves parfois difficiles. Son courage et sa détermination sont sans limite. Lorsqu'elle enfile la tenue de lévitation, Nikki se met à flotter avec grâce. La tenue de vol plané, quant à elle, invoque une fleur géante qui la fait voler à haute altitude. Et une fois la tenue de rapetissement revêtue, elle peut s'installer sur la tête de Momo pour parcourir des espaces réduits. Ces tenues de capacité ouvrent le champ des possibles au fil de l'aventure et sont une source de divertissement infinie ! Dans ce monde vaste et merveilleux, maîtrisez des techniques pour flotter, courir, plonger, explorer librement les niveaux et résoudre des énigmes subtiles. En outre, retrouvez la joie des épreuves de plateforme en 3D tout au long de votre exploration du monde ouvert de ce jeu. Chaque décor est animé et enchanteur. Grues en origami qui volent, wagonnets de vin qui roulent à toute vitesse, mystérieux trains fantômes... une foule de mystères n'attend que vous ! Des moments incroyables, une immersion infinie Mirabilis est aussi le lieu idéal pour vous détendre et profiter de la vie. Les créatures de Mirabilis vivent au rythme des levers et couchers de soleil et de la météo évolutive. Retenez leurs routines quotidiennes et tâchez de les trouver ! Enfilez des tenues dotées de capacités spéciales pour pêcher des poissons ou attraper des insectes. Dans le jeu, un système de collecte poussé permet à Nikki de collectionner des objets qui deviendront des matériaux de tenues essentiels. Promenez-vous dans les champs de fleurs et les prairies, suivez le cours des ruisseaux de montagne, et croisez la route de marchands qui vous proposeront des tenues spéciales. Laissez s'épanouir votre inspiration, comme une volée de grues en origami. Utilisez l'appareil photo de Momo pour immortaliser vos tenues favorites de Nikki. Choisissez le décor et le cadre idéaux pour saisir toute sa beauté et capturer chaque instant inoubliable de votre voyage, à tout moment, et où que vous soyez. Il n'y a pas d'heure pour être glamour ! Merci de l'intérêt que vous portez à Infinity Nikki. Au plaisir de vous rencontrer à Mirabilis !

Si vous souhaitez vous procurer une PS5, c'est le moment lors des Days of Play. Elle est vendue aux alentours de 499 € à la Fnac ou sur Amazon.