Skydrift Infinity : date de sortie et bande-annonce pour le jeu de course et d'action aérien

Digital Reality et HandyGames lanceront à la fin du mois Skydrift Infinity, un jeu de course et d'action avec des power-ups à la Mario Kart, mais qui permet cette fois de piloter des avions sur des circuits variés et réalistes. Un titre explosif qui a eu droit cette semaine à une nouvelle bande-annonce :

Skydrift Infinity proposera de participer à des courses façon arcade à bord de 16 avions différents, et il faudra utiliser à bon escient les pouvoirs parmi six power-ups pour entraver vos adversaires, tout en gérant le boost et les drifts. Les circuits nous emmèneront dans des canyons, des îles tropicales ou encore au-dessus de la toundra, en solo, mais aussi en multijoueur en ligne ou local, au travers de cinq modes de jeu différents.

La date de sortie de Skydrift Infinity est fixée au 29 juillet 2021 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, vous pouvez déjà retrouver des cartes PSN sur Amazon.