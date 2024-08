Sonic x Shadow Generations : le hérisson noir déchaîne les pouvoirs de Doom avec classe en vidéo

Doom est un nom qui revient régulièrement dans l'actualité en ce moment, mais il n'est ici pas question du vilain de Marvel actuellement à l'honneur dans Fortnite. Dans Sonic x Shadow Generations, les développeurs vont nous proposer une aventure inédite avec Shadow the Hedgehog, dont le « père » biologique n'est autre que Black Doom, un Black Arm qui servait de boss dans le jeu PS2 mettant en scène le hérisson noir et rouge. Et c'est justement de lui que Shadow va tirer de nouveaux pouvoirs qui sont à présent mis en avant dans une bande-annonce survoltée.

Shadow pourra donc se servir de Doom Spear (lancer cinq attaques à la fois), Doom Blast (lancer les ennemis en l'air ou au loin), Doom Morph (se transformer en une sorte de pieuvre et s'agripper aux surfaces violettes), Doom Wing (se déplacer en volant) et Doom Surf (se déplacer sur l'eau tout en effectuant des pirouettes). Clairement, les fans du personnage devraient apprécier tant il transpire la classe. De plus, des niveaux inédits sont visibles lors de ces séquences, inspirés de précédents jeux, à savoir Chaos Island (Sonic Frontiers) et Radical Highway (Sonic Adventure 2). Un lieu nommé Espace blanc servira de son côté d'entraînement pour apprendre à maîtriser ces nouvelles compétences. Enfin, nous retrouvons le boss Metal Overlord de Sonic Heroes.

Le responsable artistique de la Sonic Team, Takashi Iizuka, a lui été interviewé sur le PlayStation Blog, donnant davantage de détails sur les nouveaux pouvoirs de Shadow.

En quoi la puissance de Doom de Shadow est-elle importante pour l'intrigue et le gameplay ? En termes de gameplay, l'équipe tenait à ce que l'action de Shadow Generations soit unique pour se différencier de Sonic. Nous avons donc ajouté la puissance de Doom. Les nouveaux pouvoirs de Shadow sont essentiels parce qu'ils lui permettent d'attaquer l'ennemi différemment, mais aussi de sillonner le monde. Ainsi, notre équipe avait plus de possibilités dans la création de chaque niveau. Sans dévoiler l'intrigue, la puissance de Doom joue un rôle essentiel dans l'aventure de Shadow et son développement tout au long de la campagne. Il a plus de pouvoirs pour sauver le monde. Shadow les obtient lorsqu'il se réveille grâce au pouvoir des ténèbres. Lors de la sortie du jeu, les joueurs pourront donc découvrir ce lien étroit dans la narration. Comment avez-vous défini la dernière sélection de la puissance de Doom qu'on voit dans le jeu ? En quoi ces pouvoirs étaient-ils parfaits pour Shadow ? Shadow est un anti-héros sombre, alors il fallait que la puissance de Doom incarne à la fois le danger et le mystère que l'on retrouve dans les actions de Shadow. Les concepteurs de niveaux ont également implémenté diverses utilisations de la puissance de Doom dans ce jeu de plateforme bourré d'action. Il ne s'agit pas juste de techniques de combat supplémentaires. Shadow peut utiliser la puissance de Doom pour évoluer dans le monde tout entier. En quoi ces pouvoirs se différencient-ils de ceux que Shadow possédait déjà dans les jeux précédents ? Lors de la création des niveaux de Shadow Generations, nous tenions à tirer parti du Chaos Control, l'action existante de Shadow qui lui permet de découvrir de nouvelles plateformes à parcourir dans chaque niveau et de nouvelles formes d'assaut contre les boss. Mais si nous n'avions gardé que le Chaos Control, le gameplay de Shadow serait resté trop semblable aux actions de Sonic, alors nous avons décidé d'ajouter la puissance de Doom pour une action plus unique dans le jeu. Cela augmente la diversité des actions disponibles dans les niveaux de plateformes, tout en donnant à Shadow de formidables capacités d'exploration et de parcours dans l'univers 3D Espace blanc. Comment avez-vous procédé au moment de conceptualiser l'idée de chaque pouvoir et de les créer ? L'idée de la puissance de Doom nous est venue quand nous avons pris conscience que nous devions conférer de nouvelles capacités à Shadow pour individualiser les formats de gameplay. Il était important que Shadow ait des capacités que Sonic n'a pas pour renforcer l'action, tout en s'assurant que chaque pouvoir reflète bien son personnage sombre d'anti-héros. Comme son nom l'indique, la puissance de Doom tire son énergie de Black Doom. Cela a bien entendu été pris en compte lors de sa conception. Quel pouvoir de la puissance de Doom êtes-vous le plus impatient de faire découvrir aux fans ? Les Ailes de Doom, ces ailes noires qui sortent de Shadow dans la bande-annonce du Summer Game Fest. Cette idée percutante nous est venue au début du processus de création, alors on tenait à ce que ça soit le pouvoir le plus cool de la puissance de Doom. Les ailes de Shadow font penser au diable, ce qui correspond très bien à son côté obscur de héros, et puis ça nous permet de présenter une nouveauté sympa que nous ne pouvions pas faire avec Sonic.

Pour rappel, la date de sortie de Sonic x Shadow Generations est fixée au 25 octobre 2024 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC (Steam et Epic Games Store).