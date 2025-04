Sonic x Shadow Generations : la version Switch 2 dévoile sa date de sortie

Lors de la présentation de la Switch 2 au début du mois, SEGA a annoncé plusieurs portages sur la nouvelle console hybride de Nintendo, à savoir RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army, Puyo Puyo Tetris 2S, Two Point Museum, Yakuza 0 Director's Cut et Sonic x Shadow Generations, une version remastérisée du jeu d'action et de plateforme, avec une campagne inédite.

Déjà disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Switch, Sonic x Shadow Generations va donc s'inviter sur la prochaine console de salon portable de Nintendo, mais quand ? Eh bien les futurs joueurs n'auront pas à attendre bien longtemps, car la date de sortie de Sonic x Shadow Generations est fixée au 5 juin prochain sur Switch 2, le titre sera disponible au lancement de la console. Cette nouvelle version du jeu proposera des graphismes améliorés par rapport à la version sur Switch 1, sans plus de détail.

Il faudra quand même débourser 49,99 € pour jouer à Sonic x Shadow Generations sur Switch 2, rien n'a été annoncé concernant une possible mise à niveau (gratuite ou payante). Vous pouvez précommander la Nintendo Switch 2 contre 439,99 € sur Cdiscount.

