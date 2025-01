Sonic X Shadow Generations : un point sur les ventes, la stratégie de SEGA est payante

En octobre dernier, SEGA lançait Sonic X Shadow Generations, une version remastérisée de son jeu sorti à l'origine en 2011 et accompagné d'une aventure inédite centrée sur le personnage de Shadow. Un titre qui avait connu un lancement très réussi, avec plus d'un million d'exemplaires vendus le jour de la sortie.

SEGA fait de nouveau le point sur les ventes après trois mois et le titre a continué de séduire de nouveaux joueurs. Le studio japonais annonce que Sonic X Shadow Generations compte désormais plus de deux millions d'exemplaires vendus. Un succès qu'il doit sans aucun doute à celui de Sonic 3, le film, mettant lui aussi en scène Shadow. SEGA indique en effet avoir mis l'accent sur le développement transmédia, une stratégie qui permet de mettre en avant Sonic et ses amis en jeux vidéo (Sonic Rumble se fait toujours attendre sur mobiles), mais également en films et autres produits dérivés.

Sonic 3, le film a déjà engendré 425 millions de dollars au box-office, un quatrième volet a été confirmé par Paramount. Vous pouvez acheter Sonic X Shadow Generations à partir de 32,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.

