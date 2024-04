Sonic : les films et séries inspirés de Marvel et des Avengers

À la surprise générale, Sonic, le film était un bon film, il a rencontré un vrai succès au box-office et une suite est déjà sortie, tout aussi sympathique. Un troisième long-métrage arrivera au cinéma en fin d'année, tandis qu'une série consacrée à Knuckles sera diffusée à partir de ce mois-ci sur Paramount+.

SEGA et Paramount Pictures ont de grandes ambitions pour cet univers cinématographique basé sur des jeux vidéo cultes. Le producteur de la franchise Toby Ascher, s'est entretenu avec Paste et il a notamment avoué qu'il veut créer des films et séries Sonic avec les mêmes ambitions que les Avengers du Marvel Cinematic Universe :

Nous étions vraiment enthousiasmés par l'idée d'étendre nos personnages dans notre monde à la télévision, en particulier parce que cela nous donne une plateforme pour vraiment faire des études de personnages. Nous savions qu'avec l'arrivée de Shadow dans Sonic 3 et certaines des choses les plus importantes que nous souhaitions faire, la franchise Sonic du côté du film serait constituée d'événements de niveau Avengers. Ce seront de grandes histoires passionnantes qui mettent en scène de nombreux personnages différents. Et donc ce que la télévision a fait pour nous, c'est qu'elle nous a donné le temps d'approfondir certains des personnages les plus secondaires et de vraiment les développer de manière cool. Si quelque chose fonctionne vraiment bien et que nous avons une très belle histoire à raconter, nous allons certainement la développer. Je ne pense pas qu'il y ait de portes fermées sur la future télévision, les prochaines saisons de Knuckles, donc tout est grand ouvert. Je pense qu'il est important pour nous de ne pas simplement créer des trucs pour faire des trucs.

Autant dire que Sonic et ses (nombreux) compagnons vont occuper les grands et petits écrans pendant encore plusieurs années, si le succès reste au rendez-vous. Les fans attendent évidemment de savoir quels seront les personnages qui auront droit à leurs spin-offs après Knuckles. Shadow, Tails, Amy, Cream, Metal Sonic, le Docteur Robotnik, la liste est longue et les paris sont ouverts.

Pour rappel, la série Knuckles sera diffusée à partir du 27 avril sur Paramount+, tandis que Sonic 3 sortira au cinéma le 25 décembre prochain. Vous pouvez également retrouver les deux premiers films en Blu-ray à partir de 21 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.