CINEMA : Sonic 3, le film s'offre un nouvel aperçu saisissant de Shadow, son logo plaira aux fans des jeux

Avant même la sortie en salles de Sonic 2, le film, Paramount avait annoncé le développement d'une série live-action centrée sur Knuckles et un troisième long-métrage afin de continuer à étendre l'univers de SEGA au format cinématographique. Depuis, nous avons appris la date de sortie de Sonic 3, le film fixée au 20 décembre 2024 aux États-Unis ainsi que le casting principal de la série tout simplement baptisée Knuckles (elle était appelée Sonic The Series à son annonce). Avec la grève des acteurs de ces derniers mois, nous aurions pu craindre un report de ce troisième volet au cinéma, mais apparemment, des scènes tout en CGI ne nécessitant pas d'êtres humains ont pu être tournées pour gagner du temps. Et cela nous mène à la petite annonce tombée ce mercredi.

Le compte officiel de la licence en live-action a posté un unique visuel évocateur pour faire comprendre que le tournage est à nouveau en cours, confirmant au passage que la date de sortie en salles n'a pas bougé. Deux détails sont particulièrement intéressants sur ce dernier. Le premier est le plus évident, à savoir un teasing du bas du corps de Shadow the Hedgehog. Si jamais vous n'avez pas vu Sonic 2, le film, nous vous avions fait part de sa présence dans la scène post-générique où l'attention était surtout portée sur le haut de son corps alors qu'il était enfermé dans une cuve. Le souci du détail sera donc bien présent, avec l'inclusion de ses anneaux inhibiteurs et de ses chaussures à la forme iconique.

Le deuxième élément plus subtil est situé sur le clap à côté du nom du réalisateur Jeff Fowler. Oui, nous parlons bien sûr du logo de Sonic 3, le film. Si une première version avait été dévoilée dès son annonce lors de la présentation aux investisseurs (à 43:12), il a depuis un peu évolué. Outre le 3 en rouge et noir pour évoquer Shadow, les contours arrondis de part et d'autre du texte sont une référence directe au logo du jeu Sonic Adventure 2. Est-ce que l'inspiration s'arrêtera là ou faut-il s'attendre à un scénario inspiré de cet épisode populaire ? Wait & see.

