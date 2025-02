CINEMA : Sonic 3, le film bat le record de Détective Pikachu

Longtemps pointées du doigt par les joueurs, les adaptations de jeux vidéo au cinéma ont enfin droit au succès critique ces dernières années et ça se ressent au niveau du box-office. Warcraft : Le Commencement avait ainsi rapporté 439 millions de dollars au box-office, mais il avait été battu par Détective Pikachu et ses 450 millions de dollars. Mais voilà que la mascotte de Pokémon se fait battre par celle de SEGA.

Comme le dévoile Box Office Mojo, Sonic 3, le film vient d'atteindre les 462 millions de dollars au box-office, avec la moitié des recettes venant des États-Unis. Le long-métrage avec le hérisson bleu et Shadow est sorti à Noël dernier et il devient déjà l'adaptation de jeux vidéo en live action ayant rapporté le plus d'argent au box-office. Cependant, le record d'une adaptation de jeu vidéo au cinéma est détenu par Super Mario Bros. Le Film, un long-métrage d'animation qui a rapporté 1,3 milliard de dollars, faisant de lui le 17e film ayant généré le plus de recettes.

Autant dire qu'il y a du chemin à faire pour détrôner la mascotte de Nintendo, mais c'est quand même un énorme succès pour Sonic 3, le film. Un quatrième volet a déjà été officialisé et sortira au cinéma le 19 mars 2027, il faudra se montrer patient.