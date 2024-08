CINEMA : Sonic 3, le film s'annonce incroyable, le Shadow de Keanu Reeves crève l'écran dans une première bande-annonce

Cette année, le hérisson bleu de SEGA va devoir partager les écrans avec l'anti-héros qu'est Shadow, que ce soit dans le remaster enrichi en contenus inédits Sonic x Shadow Generations ou au cinéma au sein d'un troisième long-métrage baptisé sobrement Sonic 3, le film. C'est en février 2022 que nous avions appris son développement avant même que le deuxième ne sorte en salles. En novembre dernier, à la suite de la grève des scénaristes, son tournage a pu reprendre et il n'aura pas de retard. Nous avions alors eu droit à un aperçu du bas du corps de ce Shadow en live-action, personnage introduit à la fin du précédent volet. Depuis, quelques détails sur le casting ont été communiqués plus ou moins officiellement, qui avaient de quoi chauffer les fans, tandis que la série Knuckles a débarqué sur Paramount+. Ce lundi, un teasing de Paramount Pictures a été réalisé à travers le monde avec des projections des personnages sur les façades de divers bâtiments. Cela n'avait rien d'anodin puisqu'il s'agissait de préparer la diffusion de la première bande-annonce de Sonic 3, le film. Elle est désormais en ligne et nous n'avons pas besoin d'en voir plus pour avoir envie d'aller le découvrir en fin d'année.

Bande-annonce VO

Suite à la fuite de Shadow du labo où il était enfermé, le Commandant Walters (Jeff Fowler) va faire appelle à Sonic (Ben Schwartz), Knuckles (Idris Elba) et Tails (Colleen O'Shaughnessey) pour le retrouver. Sauf qu'ils vont vite se rendre compte que ce nouveau hérisson est bien plus puissant qu'eux, lui qui sera bien doublé par Keanu Reeves. Si vous le trouviez déjà classe visuellement parlant, il y a de quoi se réjouir tant le timbre de voix de l'acteur semble lui aller à merveille.

Le groupe va alors choisir de faire appel à leur vieil ennemi le Docteur Robotnik (Jim Carrey), qui va d'abord devoir se remettre en forme physiquement, car il s'est bien laissé aller ! Évidemment, ça ne manquera pas d'humour. Et, oui, même Gerald Robotnik sera présent, le grand-père de l'antagoniste connu de tous et surtout créateur de Shadow ! Au casting, nous retrouverons également James Marsden et Tika Sumpter dans leurs rôles de Tom et Maddie Wachowski, Shemar Moore incarnant son mari Randall Handel, Natasha Rothwell jouant Rachel qui est la sœur de cette dernière, Lee Majdoub revenant en tant qu'Agent Stone, mais aussi Adam Pally, Alyla Browne et Krysten Ritter.

Sonic, Knuckles et Tails se retrouvent face à un nouvel adversaire, Shadow, mystérieux et puissant ennemi aux pouvoirs inédits. Dépassée sur tous les plans, la Team Sonic va devoir former une alliance improbable pour tenter d'arrêter Shadow et protéger notre planète.

Bande-annonce VOSTFR

Bande-annonce VF

Pour rappel, la sortie de Sonic 3, le film est fixée au 25 décembre 2024 dans les salles françaises et dès le 20 aux États-Unis. Sonic x Shadow Generations est lui attendu le 25 octobre 2024 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch et PC (Steam et Epic Games Store). Vous pouvez le précommander sur Amazon ou Cdiscount à partir de 34,99 €.