CINEMA : Sonic 3, le film s'offre une deuxième bande-annonce avec un maximum de Chaos et « Détective Pikachu »

En août dernier, nous découvrions la toute première bande-annonce de Sonic 3, le film, qui servait principalement à introduire Shadow, doublé par Keanu Reeves en anglais, en plus de réintroduire le seul et unique Docteur Robotnik. En effet, devant l'ampleur de la puissance de la forme de vie ultime, Sonic (Ben Schwartz), Knuckles (Idris Elba) et Tails (Colleen O'Shaughnessey) vont se tourner vers leur ennemi. La vidéo de l'époque introduisait également un nouveau personnage dans cet univers cinématographique, bien connu des joueurs, à savoir le Docteur Gerald Robotnik, grand-père d'Eggman également incarné à l'écran par Jim Carrey, qui n'est clairement pas sorti de sa retraite pour rien. Jusque là, rien de surprenant compte tenu du lore entourant ce nouveau hérisson. Pour bien commencer la semaine et à moins d'un mois de l'arrivée du long-métrage en salle, Paramount Pictures s'est enfin décidé à nous proposer un second trailer, toujours aussi sensationnel, mais qu'il est préférable d'éviter de regarder si vous comptez garder un maximum de surprises, car il en montre clairement bien plus, voire sans doute un peu trop. Évidemment, ne lisez pas ce qui suit si vous ne souhaitez rien savoir.

Bande-annonce VO

Pour commencer, Sonic et ses alliés vont donc être de passage à Tokyo et plus précisément Chibuya, dans un café baptisé le Chao Garden. Eh oui, dans cet univers, les adorables créatures indissociables de la licence ne seront que des mascottes, la bleue dansant sur scène ressemblant à Cheese. Et comme vous l'avez lu en titre, les scénaristes se sont permis une référence à l'univers des Pokémon et plus précisément au film live-action Détective Pikachu. Après tout, Tails est tout aussi mignon que ce buveur de café incarné par Ryan Reynolds ! Au-delà de cet aspect amusant, le groupe est ensuite montré se faisant attaqué par ce qui apparaît être une création de Robotnik.

Eh oui, vous pensiez qu'il resterait allié de Sonic tout au long du film ? Que nenni, puisque lui, son grand-père et Shadow vont faire office d'antagonistes, comme si ce dernier n'était déjà pas suffisant. Outre la scène avec ce mini trou noir portatif, nous avons du très lourd avec un équivalent du Canon Éclipse qui coupe la Lune en deux... du drama avec une succession de plans montrant Maria (Alyla Browne) et Shadow, et surtout ce dernier tenant un pistolet ! Il n'en suffisait pas plus pour les fans.

Notez que contrairement aux jeux, Tails utilise ici un jetpack en plus de ses queues pour rivaliser avec la vitesse de Sonic et Knuckles, donnant une scène bien stylée. Autre passage intéressant qui se situe à Londres, à 1:22, vous remarquerez l'espace entre Robotnik et l'Agent Stone (Lee Majdoub). Plusieurs fans pensent déjà à un effacement numérique ou la non-incrustation d'un possible personnage supplémentaire. Il y en aura forcément un pour teaser la suite à la fin du film (sans doute Amy Rose), Jeff Fowler l'ayant confirmé, mais rien ne dit que d'autres surprises ne nous attendent pas avant.

Bande-annonce VOSTFR

Bande-annonce VF

Vous trouverez en page suivante de nombreux posters mettant en scène le casting de Sonic 3, le film, qui est pour rappel attendu en salles dès le 20 décembre aux États-Unis, mais pas avant le 25 en France, une sortie pour Noël qu'il va donc falloir caser entre deux repas de famille pour les plus pressés...

