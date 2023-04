CINEMA : Super Mario Bros. Le Film dépasse le milliard de dollars de recettes au box-office !

Super Mario Bros. Le Film est un véritable succès commercial, ça, nous le savions déjà peu de temps après sa sortie au cinéma. Le long-métrage d'animation de Nintendo, Illumination Entertainment et Universal Pictures avait dépassé les 500 millions de dollars de recettes au box-office en neuf jours seulement, faisant déjà de lui l'adaptation de jeu vidéo la plus lucrative de l'histoire.

26 jours après sa sortie dans les salles obscures, Super Mario Bros. Le Film vient de dépasser le milliard de dollars de recettes au box-office mondial, c'est un nouveau carton pour Illumination Entertainment après Moi, Moche et Méchant 3 et Les Minions, qui avaient eux aussi dépassé le milliard de dollars au cinéma. Rien qu'aux États-Unis, Super Mario Bros. Le Film a rapporté 40 millions de dollars ce week-end, et 68 autres millions dans le reste du monde.

Universal Pictures, qui distribue le film en salles, se frotte aussi les mains, Super Mario Bros. Le Film est le huitième film qui a rapporté le plus de dollars au studio américain, même s'il est encore loin des 1,66 milliard de dollars de recettes de Jurassic World. Un long-métrage qu'il peut quand même tenter de déloger s'il reste encore à l'écran pendant les prochaines semaines.

Si vous avez hâte de revoir Super Mario Bros. Le Film en boucle, vous pouvez précommander le Blu-ray contre 19,99 € sur Amazon.

