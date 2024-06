CINEMA Super Mario Bros. Le Film 2 : Miyamoto fait une annonce importante et date cette suite !

Super Mario Bros. Le Film est un succès et a su amuser grands et petits en 2023. Oui, ce long métrage aura bel et bien droit à une suite et, avant le Nintendo Direct prévu aujourd’hui à 16 heures, Shigeru Miyamoto a pris la parole sur X (ou Twitter) pour dévoiler une date de sortie précise, du moins pour l’Archipel pour commencer.

Pour le coup, nous lui laissons la parole :

C’est Miyamoto. Ce soir (NDLR : au Japon), nous diffuserons un Nintendo Direct, mais avant ça, j'aimerais faire une annonce. La date de sortie du nouveau film d'animation Super Mario, au Japon, a été fixée au 24 avril 2026. Nous travaillons avec l'équipe Illumination pour proposer un long métrage amusant, alors soyez patients.

Concernant le reste du monde, ce sera aussi en avril 2026, le 3 plus précisément ; comme les films sortent le mercredi en France, nous attendons avec hâte une date de sortie précise (le 2 avril ?). Reste à savoir si nous aurons droit à un teaser, ou à une petite image, durant la Nintendo Direct pour exciter la communauté.

