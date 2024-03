Mario Day : film inédit, dates de sortie pour Paper Mario : La Porte Millénaire et Luigi's Mansion 2 HD, et jeux Nintendo Switch Online !

Plus tôt cette semaine, nous avions eu droit à quelques annonces peu intéressantes de la part de Nintendo concernant le Mario Day qui a donc lieu ce dimanche 10 mars 2024. Nous pouvions alors penser qu'il n'y aurait rien de plus en ce jour où les bureaux sont généralement fermés, mais cela n'a pas empêché le géant japonais de diffuser une vidéo riche en annonces entourant l'univers du plombier, dont la première n'est finalement pas si surprenante et va faire plaisir à plus d'un fan.

Alors que Super Mario Bros. Le Film (lire notre critique) a engrangé plus d'un milliard de dollars de recettes au box-office et que The Legend of Zelda va lui être adapté en live-action, c'est donc un deuxième long-métrage Super Mario qui vient d'être officialisé ! L'annonce a été effectuée par Shigeru Miyamoto en personne, déclarant qu'Illumination sera à nouveau à la barre pour développer le projet en collaboration avec Nintendo. Chris Meledandri confirme de son côté que Aaron Horvath et Michael Jelenic, ainsi que les artistes d'Illumination Studios Paris travaillent actuellement sur le story-board et la scénographie des environnements de cette « suite », dont l'animation commencera prochainement. Autant dire que le feu vert a dû être donné il y a déjà quelques mois en réponse aux excellents résultats du premier film. Et mieux encore, nous avons déjà une date de sortie ! Ce Super Mario Bros. Le Film 2 est attendu le 3 avril 2026 aux États-Unis et dans d'autres pays à travers le monde. Il faudra patienter pour les détails, mais le créateur de Mario nous promet un monde encore plus étendu avec une histoire joyeuse et amusante.

En plus de cette grosse annonce, trois autres se sont glissées en fin de vidéo. Ainsi, Paper Mario : La Porte Millénaire est désormais daté au 23 mai 2024, tandis que Luigi's Mansion 2 HD sortira le 27 juin 2024 sur Switch. Oui, la fin d'année semble bien désertique désormais du côté des jeux first-party.

Enfin, les abonnés au Nintendo Switch Online vont pouvoir (re)découvrir trois jeux de la Game Boy et GB Color à partir du 12 mars : Dr. Mario, Mario Golf et Mario Tennis. Vous pouvez vous procurer un abonnement de trois mois via Amazon au prix de 7,99 €.

