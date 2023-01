CINEMA : Super Mario Bros. Le Film, la date de sortie légèrement repoussée en France

20 ans après l'effroyable film live-action Super Mario Bros., le plombier moustachu de Nintendo sera de retour au cinéma cette année, dans un long-métrage d'animation : Super Mario Bros. Le Film. Un projet évidemment très attendu par des millions de fans dans le monde, mais en France, il faudra patienter un peu plus longtemps que prévu.

À l'origine, Super Mario Bros. Le Film devait sortir le 29 mars 2023 en France, mais Universal Pictures vient discrètement de modifier la date de sortie sur la seconde bande-annonce, indiquant que le film est désormais attendu le 5 avril prochain au cinéma. Un petit report d'une semaine qui n'est pas expliqué, mais c'est toujours deux jours avant la sortie aux États-Unis et même plus de trois semaines avant celle au Japon, pourtant le pays de naissance de Mario et Luigi.

Les spectateurs français ont donc rendez-vous le 5 avril 2023 en salles pour découvrir ce Super Mario Bros. Le Film, réalisé par Aaron Horvath et Michael Jelenic d'Illumination Entertainment.

