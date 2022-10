CINEMA : Super Mario Bros Le Film, premier teaser réjouissant, titre et date de sortie française !

Cela fait plusieurs années que Nintendo prépare son long-métrage Super Mario, sans avoir encore rien montré de celui-ci. Il avait déjà dévoilé le casting de doubleurs anglophones, avec des acteurs connus surprenants, mais c'est bien aujourd'hui à l'occasion du New York Comic-Con que nous découvrons la première bande-annonce teaser de celui qu'il faudra désormais appeler Super Mario Bros Le Film, ou The Super Mario Bros. Movie.

Bande-annonce VOSTFR

Elle est disponible en anglais et en français, pour aussi apprécier nos comédiens de doublage encore non officiellement confirmés qui donneront de la voix pour l'adaptation de la licence culte. Nous y voyons un Bowser impressionnant face à un étonnant peuple de pingouins, Mario téléporté au Royaume Champignon, Toad et Luigi, et d'autres scènes rapides qui donnent envie d'en voir plus. Un premier aperçu satisfant ? À vous de juger !

Chris Pratt, doubleur de Mario en anglais, et Shigeru Miyamoto de Nintendo, en ont dit un tout petit plus sur le film produit par Illumination Entertainment et réalisé par Aaron Horvath et Michael Jelenic lors d'un court Nintendo Direct.

Bande-annonce VF





La date de sortie française est au passage fixée au 29 mars 2023, soit avant que l'Amérique du Nord le 7 avril, et le Japon le 28.