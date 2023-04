CINEMA : Super Mario Bros. Le Film, c'est déjà l'adaptation de jeu vidéo la plus lucrative de l'histoire !

Avec Illumination Entertainment (Moi, Moche et Méchant, Les Minions) et une telle franchise à la barre, nul ne doutait du succès de Super Mario Bros. Le Film. En revanche, personne n'aurait pu parier qu'il attire aussi rapidement autant de spectateurs. Une bonne semaine après sa sortie internationale du 5 avril 2023, les chiffres donnent en effet déjà le tournis.



Selon Variety, au 14 avril, Super Mario Bros. Le Film avait atteint les 508 millions de dollars de recettes mondiales, en à peine 9 jours d'exploitation. Cela fait pour l'instant de lui le plus gros succès de 2023 devant Ant-Man et la Guêpe: Quantumania, mais aussi déjà l'adaptation de jeu vidéo la plus lucrative de l'histoire, devant Warcraft (439 M$), Détective Pikachu (433 M$) et Rampage (428 M$). En France, il avait déjà attiré plus de 1 866 000 de spectateurs lors de sa première semaine.

La question est maintenant de savoir : où se succès s'arrêtera ? Super Mario Bros. Le Film ira-t-il dépasser le milliard de dollars de recettes et côtoyer les plus grandes productions du XXIe siècle ? Nintendo va-t-il bien confirmer la production d'une suite ? Seul l'avenir nous le dira ! Super Mario Bros. Le Film peut d'ores et déjà être précommandé en Blu-ray à partir de 19,99 € sur Amazon.fr.



