SPOILERS sur Sonic 3, le film : que révèle la scène post-crédits de Sonic 2, le film ?

Sonic, le film embrassait déjà la tradition des scènes post-crédits en introduisant le personnage de Tails, absent de la première aventure. Il joue un rôle bien plus important dans la suite, aux côtés de Knuckles, qui a lui été confirmé dans un second temps. Sonic 2, le film est disponible en salles depuis ce mercredi en France, et si vous n'avez pas envie de le voir, mais désirez tout de même savoir ce que Paramount Pictures réserve pour le troisième volet déjà confirmé, nous pouvons vous le dire après notre visionnage. Attention, spoilers sur la fin du deuxième film garantis !

Déjà, oui, Sonic 2, le film possède bien une scène post-crédits, ou plutôt une scène « mid-crédits », celle-ci arrivant entre la première et la deuxième partie du générique. Elle se déroule juste après que Super Sonic se soit défait du mecha du Dr. Robotnik. Les membres du G.U.N., unité gouvernementale dédiée aux phénomènes extraterrestres récents, recherchent le corps de Eggman dans les décombres causés par la bataille, en vain. Une agente déclare alors qu'en tentant d'effacer le dossier du Dr. Robotnik considéré comme mort, elle a trouvé un fichier vieux d'une cinquantaine d'années au sujet d'un Project Shadow. Au même moment, nous voyons une créature noire et rouge émerger d'une capsule d'un centre de recherche et ouvrir les yeux.

Oui, vous l'aurez compris, Shadow the Hedgehog sera bien au centre de Sonic 3, le film ! Il devrait probablement jouer un rôle d'anti-héros voire de méchant, lui qui a été créé par l'homme dans le cadre de recherches sur l'immortalité : espérons que le scénario pour l'introduire soit mieux ficelé que celui du deuxième volet, mais ce n'est pas gagné. Paramount Pictures en profitera-t-il pour introduire Amy, Cream, Rouge, Big, Silver, Metal Sonic ou d'autres encore, ou en gardera-t-il sous le coude pour d'éventuelles suites ou la série sur Knuckles ? Affaire à suivre !

