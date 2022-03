CRITIQUE de Sonic 2, le film : de la suite sans les idées

Les risques de manquer l'adaptation de Sonic the Hedgehog au cinéma étaient énormes, mais Paramount Pictures a réussi à rendre une copie correcte pour la presse et le public avec Sonic, le film. Il veut désormais profiter de ce succès pour lancer une véritable saga, alors qu'un troisième volet et une série spin-off sur Knuckles ont été signés. Le sujet du moment reste tout de même Sonic 2, le film, une suite qui vient de sortir dans les salles en France. Essai transformé ?

Sonic 2, le film sent bon la comédie d'action télévisuelle des années 80/90 sans prise de tête.

Jeff Fowler et ses équipes ont globalement décidé de reprendre les mêmes codes que pour le premier épisode, en les poussant un cran plus loin. La suite se déroule quelque temps après la fin du premier long-métrage, alors que le Dr. Robotnik fait son retour sur Terre, cette fois accompagné par un Knuckles lui décidé à mettre la main sur une puissante Émeraude qu'il estime appartenir à son peuple disparu, les Échidnés. Un scénario pas très original, qui est surtout cousu avec de grosses mailles faites de rebondissements invraisemblables et deus ex machina inexplicables, pouvoirs aux tenants et aboutissants difficilement compréhensibles et de flashbacks qui offrent une vision décevante de l'univers de la saga. Il n'y a pas grand-chose à garder dans cette histoire, tout juste sauvée par son schéma général classique qui tient la route.

Il faut après tout prendre Sonic 2, le film comme une production grand public, accessible à tous et calibrée pour être appréciée par les plus jeunes. Que ce soit au niveau de ses blagues sur les flatulences, son passage dansé tellement déroutant qu'il en devient amusant, d'un Sonic tête à claques attachant ou d'un Jim Carrey sans limite, il sent bon la comédie d'action télévisuelle des années 80/90 sans prise de tête, avec tous les défauts que cela implique. Nous regretterons que le budget important ne se ressente pas toujours à l'écran, car si quelques décors et animations sont très réussis, les effets visuels, images de synthèse et fonds verts se laissent beaucoup trop souvent deviner, cassant clairement l'immersion.

Le long-métrage a au moins l'avantage de ne pas ennuyer malgré ses 2 heures de durée, presque sans temps mort. Il assure son rythme effréné avec des scènes dédiées à Tom, Maddie et leur entourage, pour des interactions humaines inintéressantes sans être lassantes, donnant lieu à des passages parfois gratuitement loufoques. Sonic 2, le film est sacrément barré, mais ses excentricités ont réussi à nous divertir, là où elles risquent d'en agacer beaucoup.

Nous retiendrons surtout de ce généreux et rapide Sonic 2, le film son introduction de Knuckles, personnage certes bourrin et mal écrit, mais terriblement classe, et avant tout de Tails. Cette adorable boule de poil en quête de repère sert une morale sur l'amitié touchante et vole clairement la vedette à son compère. Relevons également les nombreux easter eggs en hommage à la saga, des séquences de glisse à la Sonic Riders aux mécaniques de gameplay réutilisées avec parcimonie et intelligence. Le combat final comme la scène post-crédit apportent également leur lot de fan service réjouissant qui font que, malgré tout, nous replongerons probablement avec un plaisir coupable dans un Sonic 3, le film, qui mériterait d'être plus soigné sur tous les points. Et si nous avons passé un moment récréatif à notre âge, l'enfant fan de Sonic que nous étions aurait surement encore plus adoré.

Note : 2,5 étoiles sur 5

Sonic 2, le film est disponible en précommande en Blu-ray 4K à partir de 29,99 € sur Amazon.fr, et sa sortie en magasin est fixée au 17 août 2022.