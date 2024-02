PARAMOUNT+ : Knuckles, date de sortie et bande-annonce savoureuse pour la série spin-off des films Sonic

L'actualité entourant la mascotte de SEGA a de quoi réjouir les fans, que ce soit en jeu vidéo ou en adaptation live-action. En effet, l'éditeur a récemment annoncé Sonic x Shadow Generations, un remaster avec du contenu inédit qui tombera à pic puisque sur grand écran, nous pourrons découvrir en fin d'année Sonic 3, le film, où la Forme de vie ultime sera éminemment présente. La semaine dernière, nous avons eu droit à un aperçu de son logo définitif et appris le retour au casting de Jim Carrey puisque ce bon vieux Robotnik sera évidemment dans les parages. Mais avant de découvrir ce troisième volet au cinéma, il sera possible de visionner la série Knuckles, qui avait été annoncée il y a de cela près de deux ans. Le tournage avait débuté au printemps dernier et il ne faudra pas attendre bien longtemps avant de la retrouver sur Paramount+, en témoigne sa toute première bande-annonce dévoilant la date de diffusion.

Les touches d'humour ne manquent pas dans cet aperçu fort prometteur, notamment grâce au décalage entre la personnalité ultra sérieuse de Knuckles (Idris Elba) devant s'adapter à sa nouvelle vie avec Wade Whipple (Adam Pally) et le monde qui l'entoure. Sonic (Ben Schwartz) et Tails (Colleen O'Shaughnessey) seront évidemment présents durant quelques scènes, mais ne devrait voler la vedette à l'échidné. Entre la scène où il a transformé le salon en arène, l'entraînement de Wade et la scène finale où il laisse ce dernier se débrouiller en plus d'ingurgiter une cafetière de café tel un Détective Pikachu, difficile de rester de marbre.

Et nous savons désormais quel rôle jouera Rory McCann, celui de l'Acheteur, un fabricant d'armes qui va entre autres équiper les agents Mason (Kid Cudi) et Willoughby (Ellie Taylor). Les fans apprécieront la présence de Pacahacamac, le chef de la tribu des échidnés, et du chapeau de chasseur de trésor porté par Knuckles.

Pour finir, les six épisodes de Knuckles seront disponibles à partir du 26 avril sur Paramount+, du moins aux États-Unis et au Canada. En France et dans les autres territoires où le service est implanté, ce sera pour le lendemain, le 27 avril (sans doute juste une question d'heures avec le décalage horaire), tandis que le Japon devrait patienter jusqu'à une date ultérieure de l'année 2024...

Si vous souhaitez (re)voir les deux longs-métrages Sonic en top qualité et à moindres frais, un coffret Blu-ray 4K UHD est vendu 17,42 € sur Amazon.