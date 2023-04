Knuckles : la série dérivée de Sonic, le film dévoile son casting, avec Kid Cudi et un personnage central déjà connu

Après le succès de Sonic 2, le film, Paramount avait signé pour une obligatoire suite, mais aussi une série spin-off centrée sur Knuckles à destination de Paramount+. Le projet commence à se concrétiser cette semaine avec la révélation d'une partie du casting par Variety et d'autres sites de renom.

En plus d'Idris Elba qui sera toujours présent pour doubler Knuckles, Adam Pally, qui jouait Wade Whipple dans les deux premiers films, va reprendre son rôle et sera cette fois le personnage (humain) principal de la série : une belle promotion pour celui qui n'était qu'un partenaire secondaire du policier Tom Wachowski (James Marsden). Le synopsis officiel mentionne d'ailleurs que Knuckles va « accepter de former Wade comme son protégé et de lui enseigner les voies du guerrier Echidné »... Tika Sumpter (Maddie Wachowski) sera elle invitée dans un ou plusieurs épisodes, mais ne sera pas là tout le temps.

Rory McCann (Le Limier de Game of Thrones) aura aussi un rôle de guest encore mystérieux, mais Edi Patterson (The Righteous Gemstones), Julian Barratt (The Mighty Boosh), Ellie Taylor (Ted Lasso) et même Scott Mescudi aka Kid Cudi, interprète de la chanson principale de Sonic 2, le film, auront des rôles récurrents. Le scénario est assuré par John Whittington, auteur sur le deuxième long-métrage, aux côtés de Brian Schacter et James Madejski, Jeff Fowler sera de nouveau réalisateur pour le pilote, mais cédera sa place à Ged Wright, Brandon Trost, Jorma Taccone et Carol Banker pour les suivants, et Idris Elba assurera la production exécutive avec Fowler, Whittington, Neal H. Moritz, Toby Ascher et Toru Nakahara.

Autre (bonne) nouvelle : le tournage vient de commencer, comme cela a été officiellement rapporté sur les réseaux sociaux. Il a aussi été rappelé que la série se déroulera après Sonic 2, le film (disponible en Blu-ray à partir de 14,99 € sur Amazon.fr), mais avant Sonic 3, le film : nous pouvons donc espérer une diffusion sur Paramount+ d'ici le 20 décembre 2024.

