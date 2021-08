CINEMA : Sonic, le film 2, un acteur très connu confirmé comme doubleur de Knuckles dans la suite

Simple et efficace, Sonic, le film a connu un succès remarquable, tout juste avant la fermeture des salles au début de la crise sanitaire. Paramount Pictures a apprécié l'accueil du public et des critiques, et a commandé une suite directe, Sonic, le film 2, dont nous savons tout juste qu'elle mettra en valeur Tails et Knuckles suite à des photos aperçues sur le tournage.

D'ailleurs, qui pour doubler les deux amis du hérisson bleu, doté de la voix de Ben Schwartz dans les adaptations cinématographiques ? Nous avons un début de réponse grâce à un tweet d'un acteur très connu, avec un visuel d'un poing blanc et d'un bras rouge, accompagnés de la mention « Knock, knock.... ». Non, vous ne rêvez pas, le charismatique Idris Elba sera bien le doubleur officiel de Knuckles dans cette aventure ! Aperçu dans Luther, Beasts of no Nation, Mandela : Un long chemin vers la Liberté, le Marvel Cinematic Universe ou plus récemment The Suicide Squad, il s'est déjà essayé à l'exercice en donnant vie à Shere Khan dans Le Livre de la Jungle (2016), Fluke dans Le Monde de Dory ou Chef Bogo dans Zootopie. Le réalisateur Jeff Fowler et ses équipes ont fait le pari de ne pas rappeler les précédents doubleurs Travis Willingham ou Dave B. Mitchell, un bon choix ?



Pour Tails, Colleen O'Shaughnessey, doubleur attitré du personnage dans Sonic Boom et les jeux récents, avait œuvré dans la scène post-crédits de Sonic, le film, et devrait logiquement reprendre du service dans la suite, mais nous ne sommes pas à l'abri d'une surprise de dernière minute. Paramount Pictures devrait néanmoins peu tarder à nous en dire ou nous en montrer davantage, car la date de sortie de Sonic, le film 2 est fixée au 6 avril 2022 en France.