CINEMA : Sonic, le film 2, dernier trailer nerveux et poster en hommage à une jaquette d'antan

Encore montré au Super Bowl avec 2 publicités, Sonic, le film 2 revient avec une deuxième et probablement dernière bande-annonce. Après tout, sa sortie se fera dans 2 semaines dans les cinémas français, alors le hérisson bleu et ses amis sont maintenant dans la dernière ligne droite.



Le trailer en question ne montre pas grand-chose de neuf, mais repose les bases de cette suite. Dr. Robotnik est de retour pour mettre à mal la paix de Green Hills et mettre la main sur une Émeraude du Chaos, source de pouvoir immense. Si Sonic peut désormais compter sur Tails pour l'aider, son éternel adversaire est désormais accompagné de Knuckles, un échidné peu commode.



2 affiches inédites ont été dévoilées en parallèle, dont une en hommage à la jaquette de Sonic the Hedgehog 2, l'épisode de 1992.

La date de sortie de Sonic, le film 2, c'est pour le 8 avril aux États-Unis, et dès ce mercredi 30 mars 2022 en France. Et après cela, Paramount Pictures a pour mémoire déjà prévu un troisième volet et une série sur Knuckles : il est donc encore temps de se mettre à jour en se procurant Sonic, le film en Blu-ray à partir de 11,99 €.

