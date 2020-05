CINEMA : Sonic, le film, la suite déjà officialisée

Enterré dès la première bande-annonce à cause d'un design vraiment étrange, Sonic, le film a pourtant rencontré un certain succès au cinéma. Les producteurs ont changé le look du hérisson bleu, la présence au casting de Jim Carrey a aidé à attirer les foules et le long-métrage a réalisé le meilleur démarrage pour un film adapté d'un jeu vidéo, récoltant plus de 100 millions de dollars lors de son premier week-end d'exploitation. Sonic, le film aurait au total engendré 300 millions de dollars de recettes, ce qui donne des ailes aux producteurs.

Comme le rapporte aujourd'hui Variety, Paramount Pictures et SEGA ont donné leur accord pour lancer la production d'une suite à Sonic, le film, toujours avec Jeff Fowler à la réalisation et le duo Pat Casey / Josh Miller à l'écriture du scénario. Côté production, nous retrouverons Neal H. Moritz, Toby Ascher, Toru Nakahara, Hajime Satomi, Haruki Satomi et Tim Miller.

L'idée d'une suite à Sonic, le film n'est pas nouvelle, le réalisateur exprimait déjà en avril dernier sa volonté de poursuivre l'aventure, et pourquoi pas introduire le personnage de Tails, afin de proposer aux fans l'adaptation qu'ils méritent. Pour rappel, Sonic, le film est déjà disponible en VoD, aux États-Unis, le long-métrage a dû être retiré des salles obscures à cause du COVID-19. Le Blu-ray débarquera en France le 24 juin prochain.

