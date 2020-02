CINEMA : Sonic, le film réalise le meilleur démarrage pour un film adapté d'un jeu vidéo

Les films adaptés de jeux vidéo ont longtemps eu mauvaise réputation, et souvent à juste titre.

Il y a tout de même eu un regain d'intérêt pour le genre par le public et la presse ces dernières années, notamment grâce à une amélioration de la qualité de projets comme Tomb Raider avec Alicia Vikander ou l'amusant Détective Pikachu. Ce dernier a d'ailleurs battu des records du côté des longs-métrages basés sur des jeux vidéo, réalisant le meilleur démarrage avec 95 millions de dollars engrangés sur son premier week-end, puis tout simplement la plus grosse recette totale avec 436 millions de dollars, un chouïa plus que Warcraft.

Sorti mercredi dernier chez nous et vendredi outre-Atlantique, c'est Sonic, le film qui a tenté sa chance la semaine passée à l'international, et qui a réussi à faire mieux que Détective Pikachu, avec plus de 100 millions de dollars récoltés pour son premier week-end d'exploitation international, permettant à Sonic, le film de faire le meilleur démarrage international pour un film adapté d'un jeu. Alors que son budget est estimé à 85 millions de dollars (dont quelques-uns rien que pour le nouveau design), Paramount Pictures a réussi son pari en rentrant dans ses frais : reste désormais à savoir si les prochaines semaines se passeront aussi bien pour le hérisson bleu, faisant pourquoi pas de lui un beau succès, au-delà de la simple catégorie des adaptations de jeux vidéo. De quoi donner envie de lancer la production d'une suite ?

Du côté du public, l'accueil a dans tous les cas été chaleureux, avec 95 % d'avis positifs sur Rotten Tomatoes et une surprenante note de 8,5/10 de la part des spectateurs sur Metacritic, à l'heure de l'écriture de ces lignes.



