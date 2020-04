CINEMA : Sonic, le film, le réalisateur parle d'une suite et de la scène post-crédits (spoilers)

Sonic, le film a connu un très beau succès au cinéma en ce début d'année 2020, avec plus de 300 000 000 $ de recette pour un budget estimé à 85 000 000 $. Il est même devenu l'adaptation de jeu vidéo la plus prolifique de l'histoire aux États-Unis, devant Détective Pikachu. La fermeture des cinémas en raison du COVID-19 a cependant accéléré la fin des projections, et autorisé Paramount Pictures à le sortir en VOD dès la fin du mois dernier outre-Atlantique. Le réalisateur Jeff Fowler a profité de cette disponibilité anticipée pour accorder une interview à Syfy, lors de laquelle il a notamment évoqué un projet de suite et la scène post-crédits : attention, spoilers !

Pour lui, si Paramount Pictures lui donne son accord, Jim Carrey, qui joue le Dr. Robotnik, aura encore un rôle important, lui qui se retrouve isolé sur une planète inconnue, chauve et avec sa grosse moustache, à la fin du long-métrage. L'acteur aurait d'ailleurs été très investi dans l'évolution de son personnage.

Jim était juste très intelligent à propos de tout cela. Nous avions toujours des conversations pendant que nous filmions, sur où nous en étions dans la chronologie et comment moduler la performance en conséquence. Parce que vous voulez vous amuser un peu avec lui avec cette spirale vers la folie. Et comprenez que la raison pour laquelle il se retrouve sur une planète extraterrestre, et qu'il est chauve, et qu'il a une moustache folle, c'est à cause de tout le stress d'avoir essayé de capturer ce hérisson, qui l'a littéralement démêlé.

Jeff Fowler s'est dit également ravi par l'accueil du jeune public face à la scène post-crédit, lors de laquelle apparaît Tails, partant à la recherche de Sonic.

Lors de toutes les projections auxquelles j'ai participé, en voyant la réaction des gens face à Tails apparaissant à la fin ... rien n'aurait pu me préparer ! Voir les gens réagir et faire crier ces enfants à l'écran, faire réagir leur jeune cerveau... je n'en ai jamais eu marre. J'ai adoré. Et l'idée que nous avons fait tout ce film sans avoir une seule scène de Sonic et Tails ensemble, c'est incroyable, mais c'est aussi tellement excitant [pour une suite].

Pour reparler de la suite, le réalisateur n'a pas encore le feu vert de son producteur, le COVID-19 y étant probablement pour quelque chose, mais il « croise les doigts ».

Si nous avons la chance de faire un autre film, que nous pouvons enfin réunir [Sonic et Tails] et nous amuser vraiment, nous aimerions vraiment arriver au prochain niveau de ce que les gens aiment dans ce monde et ces personnages . En ce moment, c'est juste génial que les gens apprécient le film et aient maintenant la possibilité de le regarder à la maison malgré toute cette folie du coronavirus. Ça suffit pour moi. C'est formidable que ce soit là et que les gens l'apprécient.

Une suite à Sonic, le film avec Tails en sidekick, les fans aimeraient sûrement l'idée, mais il va falloir patienter pour être sûr qu'elle arrive un jour. En France, la sortie en DVD et Blu-ray est prévue pour le 24 juin 2020, avec espérons-le une disponibilité en numérique un peu en amont.