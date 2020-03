CINEMA : Sonic, En-Avant, Bloodshot, Birds of Prey... les sorties en VOD avancées suite aux fermetures des salles

En Chine, dans de nombreux pays européens et aux États-Unis, entre autres, les cinémas ont été fermés pour éviter des contacts humains superflus qui aideraient à la propagation du COVID-19. L'industrie s'en est forcément retrouvée impactée, alors que les productions à venir ont toutes dû reporter leur sortie.

Mais qu'en est-il des films déjà diffusés en salles, depuis quelques jours ou semaines ? Plutôt que de les ressortir plus tard alors que des spectateurs les ont déjà vus, beaucoup d'entre eux vont tout simplement connaître une sortie express en VOD, pour que vous puissiez les acheter ou les louer numériquement afin de les regarder chez vous : une bonne manière en somme de compenser les pertes financières tout en occupant les personnes incitées à rester chez elles.

L'opération ne concerne pour le moment que l'Amérique du Nord, mais beaucoup de ces films devraient logiquement arriver très vite par chez nous sur iTunes, Google Play, Amazon Prime et d'autres plateformes du genre. Depuis ce vendredi 20 mars, nos amis d'outre-Atlantique peuvent ainsi trouver en ligne Emma d'Autumn de Wilde, The Hunt de Craig Zobel, The Invisible Man de Leigh Whannell, et même En Avant, le dernier Pixar ! Il arrivera d'ailleurs sur Disney+ dès le 3 avril 2020 en Amérique du Nord, alors il n'est pas impossible que son intégration au service soit également rapide par chez nous.



Get Ready! #SonicMovie is on Digital March 31 and on Blu-ray™ and 4K Ultra HD™ May 19. https://t.co/AfJlcB7jCd pic.twitter.com/08OkyGYDKO — Sonic The Hedgehog (@SonicMovie) March 20, 2020

Le 24 mars, ce sont carrément Bloodshot, Birds of Prey et The Gentlemen de Guy Ritchie qui squatteront les plateformes de VOD, ainsi que Just Mercy de Destin Daniel Cretton et The Way Back de Gavin O'Connor. Sonic, le film les suivra avec une sortie en numérique le 31 mars, toujours aux États-Unis. Les Trolls 2 : Tournée Mondiale (Trolls World Tour) profitera lui directement d'une sortie simultanée dans les cinémas ouverts à travers le monde et sur les services de téléchargement ou de location en ligne d'outre-Atlantique, le 10 avril. Au moins, les adeptes de blockbusters auront de quoi s'occuper.

