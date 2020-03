CINEMA : Mulan et Les Nouveaux Mutants aussi victimes du coronavirus, les dates de sortie repoussées

Il va falloir faire avec : après Mourir peut Attendre, Sans un Bruit 2 et Fast & Furious 9, d'autres productions viennent d'être repoussées à cause de l'épidémie de COVID-19. Cette fois, c'est Disney qui revoit son planning pour éviter les salles vides en période de coronavirus.



Le premier sur la liste est Mulan, le long-métrage live-action qui offrira une vision bien plus adulte que le film d'animation culte. Il était prévu pour le 25 mars 2020, et est donc repoussé à une date indéfinie. Même chose pour Les Nouveaux Mutants, annoncé en salles pour le 1er avril, qui n'a plus de jour de lancement fixe sur le calendrier. Là, l'histoire est plus problématique, car le projet est filmé depuis longtemps, devait initialement paraître en 2018, mais a été renvoyé en production pour des reshoots afin d'améliorer sa qualité.

Le film d'horreur fantastique Affamés, diffusé par la 20th Century Fox, a lui aussi été décalé à une date ultérieure. Vous l'aurez compris, il va aussi falloir mettre vos sorties ciné de côté jusqu'à nouvel ordre...