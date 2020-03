CINEMA : Les Nouveaux Mutants, super-pouvoirs et grosses angoisses dans de nouveaux spots TV

Les reports de début de tournage sont une donnée classique dans le monde du cinéma, mais repousser une sortie de plusieurs années après les premières prises de vue, c'est nettement plus rare. C'est pourtant ce qui est arrivé à The New Mutants, spin-off de la saga X-Men, dont la qualité initiale était visiblement très douteuse, et qui a dû être grandement retravaillé pour voir le jour au cinéma.

Les Nouveaux Mutants, en bon français, a fait son retour médiatique en début d'année, avec une bande-annonce qui a visiblement un peu rassuré les spectateurs. La nouvelle version du film nous fait toujours suivre cinq jeunes adolescents aux pouvoirs surnaturels, qui vont être détenus contre leur gré dans un mystérieux hôpital psychiatrique. Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Blu Hunt et Henry Zaga tiendront les rôles-titres.

Pour ceux qui veulent en voir un peu plus qu'avec le dernier trailer, des publicités ont été récemment diffusées par la 20th Century Fox, histoire de voir davantage de pouvoirs ou de scènes horrifiques.

Malgré l'historique du projet, il y a de quoi être curieux ! Les Nouveaux Mutants sortira dans les salles françaises le 1er avril 2020.