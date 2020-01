CINEMA : Les Nouveaux Mutants, le thriller horrifique avec Maisie Williams fait son retour en vidéo

Avant son rachat par Disney, les studios de la 20th Century Fox avaient plusieurs longs-métrages dans leurs tiroirs pour élargir l'univers des X-Men au cinéma. L'un d'eux n'était autre que The New Mutants (Les Nouveaux Mutants), dont le tournage avait été bouclé et la sortie initialement prévue en avril 2018, avant d'être repoussé une première fois de presque un an, de subir des reshoots y ajoutant notamment un personnage supplémentaire, pour au final voir sa sortie décalée à cette année dans nos salles obscures... Après de tels déboires et une première bande-annonce qui peinait à convaincre, difficile d'être encore hypé par cette production, qui nous redonne enfin de ses nouvelles avec un trailer inédit en ce début 2020.

Bande-annonce en VOSTFR

Si le lien avec la saga X-Men était difficilement palpable précédemment, et l'aspect horrifique pas vraiment convaincant, qu'en est-il désormais ? Eh bien, toujours sur fond d'un remix de Proper Education, il y a du mieux en termes d'intensité et nous pouvons enfin voir quelques pouvoirs en action, même s'il en faudra bien plus pour nous convaincre. Nous retrouvons notamment les pensionnaires d'un établissement psychiatrique dirigé par la Dr Cecilia Reyes (Alice Braga) en pleine session de thérapie où ils racontent leur passé, puis en train d'essayer de s'échapper, ces derniers étant campés par Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Blu Hunt et Henry Zaga.

Les Mutants deviennent dangereux - pour eux-mêmes comme pour les autres - lorsqu'ils font la découverte de leurs pouvoirs. Détenus contre leur volonté dans une division secrète d'un mystérieux hôpital psychiatrique, cinq jeunes mutants doivent apprivoiser leurs dons et assumer les graves erreurs de leur passé. Traqués par une puissance surnaturelle, leurs peurs les plus terrifiantes vont devenir réalité.

Bande-annonce en VF

Rendez-vous le 1er avril 2020 pour découvrir Les Nouveaux Mutants au cinéma, en espérant qu'il ne s'agisse pas d'une mauvaise blague...

