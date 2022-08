CINEMA : Sonic 3, le film tient déjà sa date de sortie, précise mais lointaine

Avec plus de 401 millions de dollars récoltés au box-office et plus de 2 millions d'entrées en France, Sonic 2, le film a réussi le bel exploit de faire de plus beaux résultats que son prédécesseur, dont le succès avait déjà surpris. Paramount Pictures n'avait cependant même pas attendu les chiffres pour confirmer le développement d'une suite et d'une série spin-off sur Knuckles pour Paramount+.

Running faster, flying higher, and punching harder. #SonicMovie3 hits theatres on December 20, 2024. pic.twitter.com/DcFGbaKUao — Sonic the Hedgehog (@SonicMovie) August 9, 2022

Les choses avancent déjà pour ce Sonic 3, le film, dont nous venons d'apprendre la date de sortie officielle. Le temps d'attente pour le découvrir sera un peu plus long qu'entre le 1 et le 2, car après des diffusions en février 2020 et avril 2022, c'est le 20 décembre 2024 que nous retrouverons le prochain long-métrage au cinéma aux États-Unis, le même jour qu'Avatar 3 (mais les choses ont le temps de changer d'ici là, pour l'un comme pour l'autre). La date de sortie en France n'a pas encore été confirmée, mais nous pouvons espérer qu'il s'agira du mercredi 18 décembre 2024.

Sonic 3, le film, futur succès de Noël ? Il devrait pour mémoire faire la part belle au personnage introduit dans la scène post-crédits, bien connu des fans de la franchise. Si vous ne l'avez pas encore vu, Sonic 2, le film sera disponible en Blu-ray à partir de 17,59 € chez Amazon.fr dès demain.

Lire aussi : CRITIQUE de Sonic 2, le film : de la suite sans les idées