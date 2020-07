Paramount : Top Gun: Maverick et Sans un Bruit 2 lourdement repoussés, une date de sortie pour Sonic, le film 2

Jusqu'où iront les reports de films dus au COVID-19 ? En tout cas, visiblement plus loin que prévu pour certaines productions hollywoodiennes. Au tour de Paramount Pictures d'encore recaler son calendrier pour les mois à venir avec deux grosses mauvaises nouvelles en tête de ligne.

Sans un Bruit 2, d'abord annoncé pour mars et décalé au 4 septembre 2020, n'arrivera finalement pas avant le 23 avril 2021. Et de son côté, Top Gun: Maverick, un temps préparé à une diffusion pour cet été puis sur les starting-blocks pour Noël, est désormais espéré pour le 2 juillet 2021. Avec de tels reports, nous pouvons imaginer qu'ils paraîtront enfin aux dates prévues. À noter qu'à l'occasion de la mise à jour de son planning, Paramount Pictures confirme que Sonic, le film 2 verra le jour le 8 avril 2022 ! Le premier volet peut être retrouvé en Blu-ray pour 19,99 € chez Amazon.

En vrac, le nouveau Jackass est maintenant annoncé pour le 3 septembre 2021, Under the Boardwalk pour le 22 juillet 2022 et The Tiger's Apprentice pour le 10 février 2023.

Lire aussi : CINEMA : Mission Impossible 7 et 8, Donjons et Dragons et d'autres films de la Paramount repoussés