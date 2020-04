CINEMA : Mission Impossible 7 et 8, Donjons et Dragons et d'autres films de la Paramount repoussés

Top Gun: Maverick, Sans un Bruit 2 ou Bob l'Éponge, le film : Éponge en Eaux Troubles ont déjà vu leur planning chamboulé par le COVID-19. Pour le moment, rien ne change à nouveau pour ces films prévus pour 2020, mais Paramount Pictures vient d'annoncer des modifications pour les calendriers de 2021 et 2022.

The Tomorrow War avec Chris Pratt était prévu pour le 25 décembre 2020, et avait été repoussé jusqu'à nouvel ordre : il est maintenant attendu pour le 23 juillet 2021 en Amérique du Nord. Pour ceux que cela concerne, Paw Patrol : Le Film verra le jour le 20 août de cette année-là, lui qui n'avait pas encore de date de sortie. Donjons et Dragons, la nouvelle adaptation du jeu de rôle culte par Jonathan Goldstein et John Francis Daley (Vive les Vacances, Game Night), est repoussé du 19 novembre 2021 au 27 mai 2022. Le film d'horreur Spell de Mark Tonderai a lui disparu du calendrier, alors qu'il était daté au 28 août 2020.

La plus mauvaise nouvelle pour les amateurs de blockbusters, c'est que les deux prochains Mission Impossible ont aussi été impactés. Le septième volet a été décalé du 23 juillet au 19 novembre 2021, et le huitième du 5 août au 4 novembre 2022. Le réalisateur Christopher McQuarrie, déjà responsable des trois précédents épisodes, et l'infatigable Tom Cruise devront attendre un peu plus pour nous en mettre plein la vue, mais il sera difficile de leur en tenir rigueur.