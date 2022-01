Halo : enfin une date de sortie et un nouveau trailer captivant pour la série Paramount+

La série Halo est en chantier depuis des années et nous commençons tout juste à la découvrir concrètement via des teasers. Une bande-annonce un peu plus conséquente avait été diffusée aux Game Awards 2021 et voilà qu'un autre trailer de 2 minutes cette fois a été lâché à l'occasion de la mi-temps du match de football américain opposant les Bengals aux Chiefs en finale de conférence de la NFL.

Des scènes d'action explosives, un costume rutilant pour le Master Chief campé par Pablo Schreiber, des armes venues d'ailleurs, des décors futuristes travaillés, des effets spéciaux plus que corrects... Tous les ingrédients semblent réunis pour faire de la série un cocktail réussi, qui pourrait plaire aux fans comme aux novices. Et surtout, la bande-annonce nous donne enfin une date de sortie : le ou les premiers épisodes seront visibles en streaming sur le service de vidéo à la demande Paramount+ à compter du 24 mars 2022. En revanche, nous ne savons pas encore où et quand Halo pourra être vue en France...



En attendant, Halo Infinite est lui disponible à partir de 48,31 € sur Amazon.fr.