Windjammers 2 : voici enfin la date de sortie du nouveau jeu de frisbee arcade, et c'est pour bientôt

Les adeptes de bornes d'arcade connaissent bien Windjammers, un jeu de frisbee au gameplay simple d'accès, mais exigeant. Plus de deux décennies après sa sortie, en 2018, une suite a été annoncée par Dotemu, à l'origine pour un lancement en 2019 sur Nintendo Switch et PC.

Depuis, nous avons eu droit à tout, des reports à la démo en passant par les annonces de versions pour d'autres consoles. Ne manquait maintenant plus qu'une donnée : la date de sortie. Le bout du tunnel arrive enfin avec la confirmation du jour de lancement de ce Windjammers 2, et ce sera pour le 20 janvier 2022 sur PC, PS4, Xbox One et Switch, avec une rétrocompatibilité possible sur PS5 et Xbox Series X|S.

25 ans plus tard, lancer des disques volants sur votre adversaire est toujours aussi fun. Suite de Windjammers, grand classique cultissime de la NEO-GEO, Windjammers 2 reprend avec brio les éléments qui ont donné au titre original ses lettres de noblesse, et les sublimer grâce à de toutes nouvelles mécaniques. Frénétique, stratégique et facile à prendre en main, mais difficile à maîtriser : Windjammers 2 suit les traces de son illustre prédécesseur et remet au goût du jour le gameplay emblématique qui a façonné Windjammers et en a fait un jeu légendaire où fun et compétition font bon ménage ! Avec des adversaires et des niveaux inédits, des mécaniques flambant neuves, ou encore de nouvelles techniques de lancers surpuissantes, cet opus explosif vous fera vivre une expérience hors du commun. Domptez le tir frappé, l’amortie, le saut, le smash, sans oublier le redoutable EX MOVE, et laissez-vous captiver par une bande-son décoiffante issue tout droit des années 90. Le retour de Windjammers, grand classique cultissime du monde vidéoludique.

Animations en 2D qui décoiffent et graphismes dessinés à la main.

Personnages et niveaux totalement inédits.

Tir frappé, amortie, EX MOVE, saut et smash... D’innombrables mécaniques de gameplay inédites pour découvrir une toute nouvelle expérience sur les terrains de Windjammers.

Un mode Arcade à couper le souffle, jouez les superstars de Windjammers pour gagner des titres en solo !

Des pistes musicales qui arrachent grave.

Multijoueur en ligne et local.

Il sera comme prévu compris dans le Xbox Game Pass et le PC Game Pass dès sa sortie, auquel vous pouvez vous abonner via le Xbox Game Pass Ultimate à 12,99 € par mois.

