Zombie Army VR dévoile enfin sa date de sortie sur PSVR 2, Meta Quest et SteamVR

Dévoilé l'année dernière par Rebellion, Zombie Army VR redonne enfin de ses nouvelles. La version en réalité virtuelle du jeu de tir contre des hordes de morts-vivants, spin-off des Sniper Elite, s'est récemment offert une nouvelle bande-annonce, dévoilant sa date de sortie sur les casques de réalité virtuelle.

Zombie Army VR sera disponible 22 mai 2025 sur PlayStation VR 2 (PS5), SteamVR et les Meta Quest 2, 3 et Pro. Avec un casque sur la tête, les joueurs seront propulsés dans une Europe ravagée par les zombies, il faudra les chasser avec un arsenal varié, la fameuse kill cam à rayon X sera présente, voici les points clés du jeu :

Une campagne qui fait froid dans le dos



Affrontez des hordes de zombies près d'une Nuremberg détruite par les bombes afin d'aider le capitaine Hermann Wolff, chef légendaire des chasseurs de morts, à retrouver sa famille et libérer l'Europe de l'apocalypse zombie. Des armes authentiques de la Seconde Guerre mondiale



Vous aurez à votre disposition tout un arsenal d'armes authentiques de la Seconde Guerre mondiale. Équipez-vous de fusils de précision, de mitraillettes et de pistolets pour venir à bout de cette vermine mort-vivante. Prenez le temps d'admirer vos éliminations à longue distance avec la fameuse kill cam à rayons X et ajoutez une touche macabre à vos meilleurs tirs.‎ Progression du joueur et modification des armes



Créez un chasseur de morts correspondant à votre style de jeu. Tout en combattant à travers un continent infesté de zombies, accumulez de l'EXP pour améliorer votre chasseur de morts et utilisez des kits d'amélioration pour modifier la portée, la précision, le viseur et la capacité de vos armes. Affrontez les ennemis en solo ou à deux



Faites équipe pour partager des munitions et des kits de soins, et ajoutez une touche de rivalité à votre duo en obtenant les démembrements et les éliminations les plus créatives.

