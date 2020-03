Zombie Army Trilogy : enfin une date de sortie pour la version Switch

Alors que la plupart des fans de morts-vivants sont sans doute toujours sur Zombie Army 4: Dead War sur PC, PS4 ou Xbox One, Rebellion redonne enfin des nouvelles de la version Switch de Zombie Army Trilogy, dévoilée pour rappel en décembre dernier. Ça va saigner dans quelques jours seulement !

Eh oui, la date de sortie de Zombie Army Trilogy est fixée au 31 mars 2020 sur Nintendo Switch. Le titre sera disponible évidemment sur l'eShop, mais également en version physique grâce à Sold Out et Just for Games. La version Switch proposera de la coopération jusqu'à quatre joueurs, cela va de soi, mais également des fonctionnalités liées au motion control et aux vibrations HD Rumble.

Pour rappel, Zombie Army Trilogy regroupe les trois premiers volets de la saga de Rebellion, nous ramenant en 1945 alors qu'Adolf Hitler a invoqué des hordes de zombies nazis pour renverser l'Europe. C'était sans compter sur les résistants équipés de fusils de précision, à pompe ou de mitraillette pour leur faire exploser la cervelle.

