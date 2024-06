Arcade Paradise VR enfin annoncé sur PSVR 2 et d'autres casques avec une date de sortie

Nosebleed Interactive et Wired Productions ont lancé il y a quelques semaines Arcade Paradise VR, un jeu un peu fourre-tout qui nous permet de nous amuser dans une salle d'arcade des années 90, en réalité virtuelle. Mais le titre n'est disponible que sur Meta Quest 2 et 3... pour le moment.

Les studios viennent d'annoncer qu'Arcade Paradise VR sortira sur PlayStation VR 2 et SteamVR le 8 août prochain, les joueurs sur PS5 et PC ne seront pas mis de côté trop longtemps. Voici une présentation du jeu en réalité virtuelle, pour rappel basé sur l'Arcade Paradise sans VR, mais avec des nouveautés :

Entrez dans le royaume virtuel d'Arcade Paradise VR : replongez en 1993 et profitez d'une toute nouvelle expérience immersive pleine de nostalgie pour les jeux rétro. À la fois jeu d'aventure et simulation de gestion, embarquez pour un voyage stimulant depuis la misère jusqu'à la fortune, et transformez la vieille laverie King Wash en commerce florissant dans Arcade Paradise.

L'action se déroule dans la ville délabrée de Grindstone. Vous y incarnez Ashley, ado rebelle qui n'a nullement l'intention de reprendre l'entreprise familiale comme le souhaiterait son père. Accomplissez des tâches quotidiennes divertissantes, que ce soit en ramassant des chewing-gums à la main, en faisant la lessive ou en récurant les toilettes, ou encore en jetant les poubelles dans un mini-jeu de basket. Enfin, grâce à votre argent durement gagné en réalisant ces tâches, vous pourrez vous rapprocher de votre véritable objectif... acheter des unités d'arcade !

Avec ses 12 bornes VR authentiques et ses 27 jeux traditionnels issus de la version originale, Arcade Paradise n'attend plus que vous. Venez jouer et faire du profit ! Alors, enfilez vos accessoires de réalité virtuelle dernier cri, car le futur, c'est MAINTENANT !

Bornes VR exclusives

Des parties intenses de basket aux jeux qui mettront votre force, votre dextérité et votre endurance à l'épreuve, Arcade Paradise propose 6 bornes d'arcade exclusives en VR, et ce dans une grande variété de genres. De plus, 6 bornes classiques ont été améliorées pour la VR, dont les coups de cœur du public comme UFO Assault et Smoke 'Em.

De la misère aux arcades de luxe

Faites d'une vieille laverie familiale située dans la ville délabrée de Grindstone un commerce d'arcade florissant. Ramassez des chewing-gums à la main, récurez les toilettes, faites la lessive, sortez les poubelles et gérez vos bénéfices durement gagnés pour transformer la laverie familiale en paradis de l'arcade.

Un gameplay innovant

Arcade Paradise est un jeu de simulation totalement immersif qui offre un large éventail d'activités, des corvées de blanchisserie divertissantes à chacune des 39 bornes que vous pouvez acheter en jeu. Testez vos talents au basket en jetant les poubelles avant de vous lancer sur la borne « Basketball Blast ».

Chaque borne possède un gameplay, une histoire, des missions et des records qui lui sont propres, ainsi qu'un classement compétitif en ligne. Toutes s'inspirent de 30 ans de jeux vidéo : des campagnes de RPG aux beat them all, en passant par les jeux de sport.

Récit initiatique

Véritable lettre d'amour envers les années 90, Arcade Paradise vous permet d'incarner Ashley. Ado rebelle, vous vous opposez à la volonté de votre père intransigeant, qui voudrait vous voir suivre ses traces à la tête de la laverie familiale. Pendant les vacances sur la Côte d'Azur de votre père Gerald (doublé par Doug Cockle), vous comptez bien faire vos preuves en transformant sa laverie en véritable salle d'arcade.

Une bande-son qui repousse les limites

Des jeux individuels aux chansons des juke-box inspirées des grands titres du début des années 90, la bande originale, qui compte 10 nouvelles chansons exclusives à la VR, capture le cœur d'une époque révolue.