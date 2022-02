Sam & Max: This Time It's Virtual, enfin une date de sortie pour la version PS VR

La franchise Sam & Max a survécu au fil des années, pour le plus grand plaisir des amateurs de jeux d'aventure humoristiques. Les possesseurs d'Oculus Quest, HTC Vive et autres casques de réalité virtuelle sur PC peuvent déjà profiter de Sam & Max: This Time It's Virtual depuis l'année dernière, mais la version PS4 se faisait encore attendre.

Eh bien, bonne nouvelle, Big Sugar et HappyGiant sont de retour aujourd'hui avec une bande-annonce, qui dévoile la date de sortie du jeu sur la console de Sony. Sam & Max: This Time It's Virtual sera disponible le 23 février prochain sur PS4 via le PlayStation VR.

Les aventures de Sam et Max en réalité virtuelle reprendront donc la semaine prochaine.