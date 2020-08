Sam & Max: This Time It's Virtual, le duo comique de retour avec une nouvelle aventure en VR

À la base, Sam & Max sont des personnages de comics, un duo de choc formé par un grand chien et un petit lapin. Son créateur Steve Purcell a cependant connu le succès avec les jeux vidéo narratifs adaptés de sa franchise, que ce soit chez LucasArts ou Telltale Games. Les deux studios ne sont plus, mais la série va se poursuivre après plus d'une décennie d'absence avec Sam & Max: This Time It's Virtual grâce à Happy Giant (Dragamonz, Untamed ARena).

Vous l'aurez compris dès le titre, il s'agira d'une aventure en réalité virtuelle, une première pour la licence. Elle nous fera incarner une jeune recrue de la Freelance Police qui va devoir subir l'entraînement un peu chaotique et forcément comique des deux animaux anthropomorphes. Steve Purcell sera consultant sur l'histoire, la direction artistique et le game design du projet, et les doubleurs emblématiques David Nowlin et Dave Boat ont déjà signé pour rempiler. Le tout est prévu pour 2021 sur des appareils VR encore non nommés.

Et si vous ne connaissez pas la série, les précédents épisodes peuvent être retrouvés à bas prix sur Amazon.