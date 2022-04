BON PLAN Daily Deal Oculus Quest : Sam & Max: This Time It's Virtual! est en promo aujourd'hui ! (26 avril 2022)

Chaque jour, il y a une promotion sur l'Oculus Store Quest et si cela n'égale pas les remises offertes lors des précédents gros soldes, c'est toujours une économie substantielle qui est proposée.

Sam and Max: This Time It's Virtual! est sous titré en français, il est compatible avec le cloud-saving (pas de perte de la progression en cas de désinstallation) mais il n'est pas cross-buy, ce qui signifie qu'en l'achetant sur l'Oculus Store Quest, vous ne pouvez pas récupérer gratuitement sa version PC VR pour y jouer via l'Oculus Link, Air Link ou Virtual Desktop. Il est automatiquement optimisé par Quest Games Optimizer.

Sam and Max: This Time It's Virtual! (18,46 € 29,99 € -38) (1,28 Go) (VOSTFR) (cloud-saving) (QGO Optimized) (M) - PEGI 3 (8 juillet 2021).

Sam est un chien avec un chapeau. Max est un lapin nu hyperkinétique. Ensemble, ils forment la Police Indépendante, les célèbres agents intergalactiques de la justice appliquée sans discernement, qui jouent maintenant dans leur énième jeu vidéo, Sam & Max : cette fois, c'est virtuel ! Même des agents maléfiques multimédias comme Sam et Max ont besoin d'un coup de main, et cette fois-ci, ils utilisent la magie incompréhensible de la réalité virtuelle pour inviter le joueur dans leur monde décalé pour une journée de chasse aux monstres, de courses d'obstacles, de décharges d'armes à feu et, bien sûr, pour sauver le monde entier.





Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 €.

Lire aussi : Oculus Quest 1 & 2 : les sorties VR de la semaine