Quest Games Optimizer : la liste des jeux automatiquement optimisés (20 février 2022)

Quest Games Optimizer est un utilitaire d'optimisation d'affichage pour les jeux natifs Oculus Quest 1 et 2. Si vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas à jeter un œil à notre tutoriel original et à regarder la vidéo dédiée incluse. À ce jour, la dernière version en date vient d'être mise en ligne et c'est la v2.0.0.

L'intérêt majeur de cette application est de pouvoir proposer des profils de jeux déjà préinstallés dans le cloud pour offrir la meilleure optimisation possible sans que vous ayez à intervenir. Cette tâche est longue et fastidieuse, mais elle est nécessaire pour assurer une qualité au top. Vous êtes d'ailleurs quelques-uns à nous donner un coup de main en partageant avec nous vos profils qui sont ensuite partagés après vérification. Ce coup de pouce communautaire est un vrai bonheur et nous vous en remercions.

La liste des 150 jeux optimisés à ce jour est disponible ci-dessous.

2MD: VR Football Unleashed A Fisherman’s Tale Accounting+ Acron: Attack of the Squirrels! After The Fall (lire le test) All-In-One Sports Altdeus Ancient Dungeon Angry Birds VR: Isle of Pigs Anne Frank House VR Anshar 2 Apex Construct Arcaxer Arcsmith (lire le test) Arizona Sunshine (Quest 1 seulement) Audio Trip Babayaga Bait! Ballista Beat Saber Blaston Bogo Bonfire Bowman Cards & Tanckards Carly And The Reaperman Clash Of Chefs Color Space Contractors Cooking Games Crashland Crisis VRigade 2 Cubism Dance Central Dash Dash World Death Horizon : Reloaded Deism Demeo (lire le test) Disc Ninja (lire le test) Doctor Who : The Edge of Time Down The Rabbit Hole Dreadhalls Drop Dead: Dual Strike Electronauts Elixir Elven Assassin Espire 1 VR Operative Face Your Fears 2 Falcon Age First Contact First Steps FitXR Five Nights at Freddy's VR ForeVR Bowl Fruit Ninja Gloomy Eyes Gorilla Tag Gorn (Quest 1 et 2) Guns'N'Stories: Bulletproof Hatsune Miku Home After War HyperDash I Expect You To Die I Expect You To Die 2 Job Simulator Journey of the Gods Jurassic World Aftermath Just Hoops Keep Talking and Nobody Explodes Kingspray Graffiti VR Knockout League Layers of Fear VR Loco Dojo Lost Recipes Lucky's Tale (lire le test) Luna Merry Snowballs Midway 1976 Mini Motor Racing X Mission: ISS Mondly: Learn Languages in VR Moss Myst Ninja Legends Ocean Rift Onward Painting VR Paranormal Activity: The Lost Soul Phantom: Covert Ops Physics Playground Pierhead Arcade 2 Please Don't Touch Anuthing PokerStars VR Population: ONE Puzzle Bobble : Vacation Odyssey Puzzling Places Raccoon Lagoon Racket Fury: Table Tennis VR Racket NX Ragnarock (lire le test) RealVR Fishing Red Matter Republique VR Resident Evil 4 (lire le test) Rez Infinite Richie's Plank Experience Robo Recall Sam & Max : This Time It's Virtual ! Scultptvr Shadow Point ShadowGate VR : The Mines of Mythrock Shooty Fruity Smash Drums Solaris Space Folk City Space Pirate Trainer DX Spheres Sports Scramble Squingle Star Chart Star Shaman Stride (lire le test) Superhot Swarm Sweet Surrender Synth Riders Tetris Effect The Climb The Climb 2 The Curious Tale of the Stolen Pets The Room VR: A Dark Matter The Thrill of the Fight The Under Presents Touring Karts Traffic Jams TribeXR DJ Ultrawings 2 Until You Fall Vacation Simulator Vanishing Grace Void Racer : Extreme Walkabout Mini Golf Wander Warplanes: WW1 Wolves in the Walls Workrooms Wraith: The Oblivion - Afterlife (lire le test) X-Fitness Yupitergrad Zenith (lire le test) Zooma

Cette liste sera mise à jour chaque semaine et si vous n'avez pas encore craqué pour l'Oculus Quest 2, vous pouvez vous en offrir un chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 €.