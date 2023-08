QuestGamesOptimizer : la v8.0.0 vient de sortir et vous permet entre autres d'organiser vos jeux et applications

Pour cette 29ᵉ mise à jour gratuite, le développeur Anagan79 étoffe encore plus les fonctionnalités de son application d'optimisation. La plupart des nouveautés sont comme à chaque fois des demandes de la communauté.

Faisons le tour des mises à jour apportées :

Application Prêt pour le système Meta Quest OS v56 ;

Organisez maintenant vos jeux en catégories ;

Prise en charge des jeux GearVR et Oculus Go ;

Ajout de la langue coréenne ;

Le panneau de notification s'ouvre maintenant lorsque vous lancez QGO et qu'il y a des notifications ;

Plus d'explications si l'icône ADB est rouge.



Écran principal : Mode de filtrage des catégories/dossiers ;

Navigation par catégories/dossiers ;

Déplacement des boutons Enregistrement vidéo et Paramètres généraux vers le menu.



Écran des paramètres généraux : Vous pouvez maintenant créer des catégories/dossiers pour organiser vos applications et vos jeux ;

Le taux de rafraîchissement adaptatif est de retour ! ;

Le mode d'affichage des applications est maintenant dans les paramètres généraux (Grid1, Grid2 et colonne) ;

Le mode Auto Detection a maintenant un indicateur ON/OFF ;

Masquage des options du logo si l'écran de chargement n'est pas affiché.



Page de configuration du jeu : Vous pouvez maintenant voir quand les profils intégrés ont été créés ;

Le mot Insane a été renommé en Unlocked ;

Détails de fréquences du GPU en cliquant sur l'icône "?".



Divers : Extension Premium : à la fermeture d'un jeu, QGO s'ouvre plus facilement ;

Correction : le changement de thème de couleur ne s'appliquait pas immédiatement ;

Correction : QGO s'ouvrait en cliquant sur le miroir du Meta Quest Home et faisait crasher l'application ;

Correction : la v56 avait cassé le lancement des applications

Corrections, formulation, affichage et améliorations.

Voilà une note de mise à jour bien complète et toujours plus de cordes à l'arc de l'application. Notez, comme précisé dans la liste, la v8.0.0 contourne le bug de Meta introduit dans la mise à jour v56 qui a cassé l'ensemble des lanceurs d'applications alternatifs comme le Pi Launcher ou encore DreamGrid. Mais grâce à ADB, QGO continue sa course et peut de nouveau lancer vos jeux et applications favorites !

Par ailleurs, vous aurez dès à présent le loisir de ranger vos applications et jeux préférés dans des dossiers afin de vous y retrouver plus facilement (voir image ci-dessus).

Sachez qu'une FAQ est à disposition si vous avez des interrogations et/ou des problèmes avec QGO. Par ailleurs, pensez à aller regarder la vidéo officielle en cas de doute sur l'installation ou la mise à jour.

Intéressé par le Meta Quest 2 ? Sachez que vous pouvez vous l'offrir à la Fnac, Darty ou encore Amazon à partir de 349,99 €.