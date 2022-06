Pi Launcher : un lanceur de jeux Quest alternatif et personnalisable !

Dans le petit monde de la réalité virtuelle, des développeurs indépendants cherchent à vous rendre la vie plus agréable. À l'instar du Quest Games Optimizer, qui rend vos jeux plus beaux et nets, le Pi Launcher vient pallier les manques du lanceur d'applications des Meta Quest.

Disponible gratuitement sur SideQuest dans sa version 0.3.3, le Pi Launcher se présente comme un lanceur d'applications utile, personnalisable et agréable à utiliser. Cet outil, développé par le YouTubeur Luboš V dispose de nombreux atouts.

Mais avant de se pencher sur la liste des possibilités offertes, faisons surtout le point sur ce qui ne va pas avec le lanceur d'application de l'Oculus Home. Son défaut majeur est son manque d'organisation. En effet, nous retrouvons dans une seule et même page nos applications, rangées dans le désordre. Bien sûr, une barre de recherche est disponible, tout comme des filtres pour trier par ordre alphabétique et par date de lancement chacune de vos applications. Seulement, pour peu que vous ayez sélectionné la bonne vue, vos jeux côtoient ceux installés, désinstallés ou que vous ne voulez plus voir, comme les démos, etc. Ne parlons pas des applications tierces qui ne sont disponibles que dans la vue Sources Inconnues. Malgré tous ces efforts de la part de Meta, les utilisateurs sont unanimes, c'est souvent le bazar.

C'est là que le Pi Launcher entre en scène. L'outil propose moult possibilités et personnalisations afin de créer votre propre lanceur de jeux et d'applications. Faisons le tour de celles-ci :

Renommer les applications ;

Les grouper par catégories ;

Effectuer un glisser/déposer ;

Cacher des applications ou groupes ;

Afficher ou non le nom des applications ;

Accéder aux informations des applications ;

Choisir la taille des icônes ;

Personnaliser le fond d'écran du lanceur ;

Accéder aux paramètres cachés du système Android ;

Affichage des applications tierces (Sources Inconnues) en tant qu'applications normales ;

Désactiver l'application Explore ;

Ouvrir le Pi Launcher en cliquant sur l'application Explore.

Certaines choses sont cependant à clarifier pour ce dernier point. Premièrement, le développeur vous proposera d'activer la permission d'accessibilité du système Android, celle-là même qui est utilisée sur QGO, afin de détecter l'ouverture des applications. Deuxièmement, pour détecter que c'est bien l'application Explore qui se lance, la langue du système de votre casque devra être en anglais (US).

Au quotidien, le lanceur se révèle agréable et intuitif à utiliser. Le simple fait de pouvoir organiser nos applications par catégories change la donne et aère beaucoup notre espace. La personnalisation de l'affichage est aussi bienvenue, quand d'autres apprécieront aussi les capacités de l'outil à ouvrir les fameux paramètres cachés du système.